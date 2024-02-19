Депутат Госдумы Смолин высказался о введении уроков цифровой безопасности в школах

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался на тему введения в образовательных учреждениях уроков информационной безопасности и цифровой грамотности. По его мнению, в этом нет необходимости по ряду причин.
«Во-первых, мы должно думать не о том, как увеличивать количество уроков, а о том, как их сокращать. Школьники и без того перегружены, объем информации, который находится вокруг них, огромен», — считает чиновник.
Смолин также отметил, что учить школьников безопасности в интернете можно в рамках уже имеющихся дисциплин: информатики, обществознания или ОБЖ, например. Главное для педагогов, по мнению депутата, направить знания детей в правильное русло.
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