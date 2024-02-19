Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Депутат Госдумы Смолин считает, что в школах не нужно вводить больше уроков

Депутат Госдумы Смолин высказался о введении уроков цифровой безопасности в школах

19 февраля 2024, 13:56
Фото: 1MI

Депутат Госдумы Смолин считает, что в школах не нужно вводить больше уроков

Такое мнение он выразил в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался на тему введения в образовательных учреждениях уроков информационной безопасности и цифровой грамотности. По его мнению, в этом нет необходимости по ряду причин.

«Во-первых, мы должно думать не о том, как увеличивать количество уроков, а о том, как их сокращать. Школьники и без того перегружены, объем информации, который находится вокруг них, огромен», — считает чиновник.

Смолин также отметил, что учить школьников безопасности в интернете можно в рамках уже имеющихся дисциплин: информатики, обществознания или ОБЖ, например. Главное для педагогов, по мнению депутата, направить знания детей в правильное русло.

Ранее Город55 писал о датах проведения последних звонков и выпускных в 2024 году. Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что последние звонки в регионах пройдут 24–25 мая, а выпускные вечера — 28 и 29 июня.

Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные вечера
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Дети#Школьник#Новости#Омская школа#Компьютер#Школы#Информационные технологии#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х
Сегодня, 04:18
Директор депспорта Дмитрий Зданович перешел на работу в региональное министерство
Сегодня, 12:01
Пополнение. У главы омского минэнерго Шнипко появился новый заместитель
Сегодня, 08:03
Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные вечера
Сегодня, 09:05
Перевели из реанимации. Юный омич пришел в сознание после ударов молотком по голове
Сегодня, 06:31
Болеют в морозы. Карантин из-за ОРВИ действует в 33 омских школах и 39 детских садах
Сегодня, 10:43