Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня

Posted 5 апреля, 14:29
Published 5 апреля, 14:29
Modified 5 апреля, 14:29
Updated 5 апреля, 14:29
Новость №1. Самые жестокие преступления, которые совершали жители Омской области с начала года
Город55 подвел криминальные итоги прошедшей части 2024 года, за это время жители региона совершили ряд жестоких преступлений. Например, 19 января в селе Старосолдатское Тюкалинского района произошел инцидент со смертельным исходом. 33-летний мужчина получил ранение из ружья, после чего скончался. Он вместе с другом отправились к знакомому, чтобы поговорить и решить вопросы. Однако обвиняемый подумал, что сейчас его будут бить, и начал стрелять из ружья. О других преступлениях читайте в материале ниже.
Новость №2. В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые заторы
В преддверии выходных на омских дорогах образовались километровые пробки, заторы наблюдались в разных частях города. С наиболее продолжительными пробками столкнулись омичи, которые решили проложить маршрут через улицы Фрунзе, Герцена, Шебалдина и Фрунзенский мост. Сложности с проездом также возникли в Амурском поселке и на левобережье.
Новость №3. В Омском зоопарке на Жукова лемур Джулиана стала мамой
В омском зоопарке «Детский ЭкоЦентр» на улице Жукова произошло радостное событие — лемур Джулиана стала мамой. Об этом рассказали сотрудники в официальном паблике зоопарка. Также сотрудники зоопарка поделились, как сейчас проходит знакомство других лемуров с малышом. Молодая мама держит дистанцию и позволяет только изредка понюхать детеныша, более тесные контакты могут заставить ее нервничать.