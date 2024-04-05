Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня

Город55 подвел криминальные итоги прошедшей части 2024 года, за это время жители региона совершили ряд жестоких преступлений. Например, 19 января в селе Старосолдатское Тюкалинского района произошел инцидент со смертельным исходом. 33-летний мужчина получил ранение из ружья, после чего скончался. Он вместе с другом отправились к знакомому, чтобы поговорить и решить вопросы. Однако обвиняемый подумал, что сейчас его будут бить, и начал стрелять из ружья. О других преступлениях читайте в материале ниже.