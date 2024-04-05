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Posted 5 апреля, 14:29

Published 5 апреля, 14:29

Modified 5 апреля, 14:29

Updated 5 апреля, 14:29

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Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня

5 апреля 2024, 14:29
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Самые жестокие преступления, которые совершали жители Омской области с начала года

Город55 подвел криминальные итоги прошедшей части 2024 года, за это время жители региона совершили ряд жестоких преступлений. Например, 19 января в селе Старосолдатское Тюкалинского района произошел инцидент со смертельным исходом. 33-летний мужчина получил ранение из ружья, после чего скончался. Он вместе с другом отправились к знакомому, чтобы поговорить и решить вопросы. Однако обвиняемый подумал, что сейчас его будут бить, и начал стрелять из ружья. О других преступлениях читайте в материале ниже.

«Бытовуха», ревность и пьяные конфликты. Преступления в Омске с начала 2024 года
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Новость №2. В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые заторы

В преддверии выходных на омских дорогах образовались километровые пробки, заторы наблюдались в разных частях города. С наиболее продолжительными пробками столкнулись омичи, которые решили проложить маршрут через улицы Фрунзе, Герцена, Шебалдина и Фрунзенский мост. Сложности с проездом также возникли в Амурском поселке и на левобережье.

Масса аварий. Вечером пятницы омские дороги сковали 8-балльные пробки
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Новость №3. В Омском зоопарке на Жукова лемур Джулиана стала мамой

В омском зоопарке «Детский ЭкоЦентр» на улице Жукова произошло радостное событие — лемур Джулиана стала мамой. Об этом рассказали сотрудники в официальном паблике зоопарка. Также сотрудники зоопарка поделились, как сейчас проходит знакомство других лемуров с малышом. Молодая мама держит дистанцию и позволяет только изредка понюхать детеныша, более тесные контакты могут заставить ее нервничать.

«Как из мультика, такой головастик». В Омском зоопарке у лемуров родился детеныш
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