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За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек

За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек

15 августа 2024, 13:29
Фото: Минздрав Омской области
В региональном Минздраве рассказали о статистике ДТП в Омской области, за сутки в БСМП №1 доставили более десятка пострадавших.

За сутки в БСМП №1 доставили более десятка пострадавших в ДТП. Сразу несколько аварий произошло с участием мотоциклов, в них получили травмы три человека. Один из водителей сломал руку и ногу, участникам второй аварии повезло меньше: водитель мотоцикла и его пассажир попали в больницу с множественными травмами и пока находятся в тяжелом состоянии.

Всего же 14 августа на дорогах города произошло 6 ДТП с участием мотоциклов, в которых пострадало 6 человек.

«Это крайне опасный вид транспорта. Чаще всего водители или пассажиры мотоциклов при падении или столкновении получают переломы костей рук, ребер, шеи, травмы головы. Кости ног —большая и маленькая берцовая — получают переломы при зацепе стопой о подножку или часть мотоцикла, когда человека выкидывает на землю. Сильный удар сзади может привести к серьезным травмам позвоночника», — рассказал заведующий отделением травматологии БСМП№1 Олег Козарь.

Напомним, что сегодня утром на трассе Омск-Красноярка произошло ДТП с тремя погибшими. В районе 33-го километра автодороги водитель «Сузуки» выехал на встречку и столкнулся с УАЗом. После удара внедорожник улетел в кювет, опрокинулся и загорелся.

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