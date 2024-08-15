За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
За сутки в БСМП №1 доставили более десятка пострадавших в ДТП. Сразу несколько аварий произошло с участием мотоциклов, в них получили травмы три человека. Один из водителей сломал руку и ногу, участникам второй аварии повезло меньше: водитель мотоцикла и его пассажир попали в больницу с множественными травмами и пока находятся в тяжелом состоянии.
Всего же 14 августа на дорогах города произошло 6 ДТП с участием мотоциклов, в которых пострадало 6 человек.
«Это крайне опасный вид транспорта. Чаще всего водители или пассажиры мотоциклов при падении или столкновении получают переломы костей рук, ребер, шеи, травмы головы. Кости ног —большая и маленькая берцовая — получают переломы при зацепе стопой о подножку или часть мотоцикла, когда человека выкидывает на землю. Сильный удар сзади может привести к серьезным травмам позвоночника», — рассказал заведующий отделением травматологии БСМП№1 Олег Козарь.
Напомним, что сегодня утром на трассе Омск-Красноярка произошло ДТП с тремя погибшими. В районе 33-го километра автодороги водитель «Сузуки» выехал на встречку и столкнулся с УАЗом. После удара внедорожник улетел в кювет, опрокинулся и загорелся.