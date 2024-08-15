За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек

За сутки в БСМП №1 доставили более десятка пострадавших в ДТП. Сразу несколько аварий произошло с участием мотоциклов, в них получили травмы три человека. Один из водителей сломал руку и ногу, участникам второй аварии повезло меньше: водитель мотоцикла и его пассажир попали в больницу с множественными травмами и пока находятся в тяжелом состоянии.