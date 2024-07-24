Ветхие сети. В более 600 омских домах на две недели просрочили включение горячей воды

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Омичи этим летом регулярно жалуются на несвоевременное возобновление подачи горячей воды после планового отключения. С проблемами столкнулись жители самых разных районов — Амура, Входного, Левобережья, Нефтяников.
В настоящий момент, как сообщил гендиректор АО «Омск РТС» Иван Ющенко, в 600 домах в городе существует просрочка более 14 дней по отключению воды. Об этом он рассказал в прямом эфире канала «Вести.Омск».
По мнению Ющенко, установленный мэрией срок отключения воды на две недели требует пересмотра.
«Мы понимаем, что норматив был установлен достаточно давно, когда состояние сетей было другое, возможности по ремонту сетей были другие. Законодательство действующее позволяет продлевать плановые сроки отключения при наличии уважительных причин. Такая практика существует в других регионах», — отметил Ющенко.
Главный инженер АО «Тепловая компания» Сергей Цуканов добавил, что продление сроков подачи горячей воды происходит из-за износа сетей, недостаточного объема финансирования, отсутствия персонала и неблагоприятных погодных условий. Во время гидроиспытаний специалисты находят участки с износом сетей больше допустимого, что приводит к изменению сроков выполнения работ. Решить проблему с высоким износом сетей намерены за счет участия в федеральных программах по модернизации сетей.
«В этом году от нас запросили предложения по этой программе, и мы сформировали мероприятия до 2030 года на ремонт сетей 177 км на сумму 5,4 млрд рублей в ценах текущего года. Ждем положительного решения», — уточнил Сергей Цуканов.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, в каких домах омичи столкнулись с несвоевременным включением горячей воды. Жалобы не прекращаются уже несколько месяцев.