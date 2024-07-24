Ветхие сети. В более 600 омских домах на две недели просрочили включение горячей воды

Главный инженер АО «Тепловая компания» Сергей Цуканов добавил, что продление сроков подачи горячей воды происходит из-за износа сетей, недостаточного объема финансирования, отсутствия персонала и неблагоприятных погодных условий. Во время гидроиспытаний специалисты находят участки с износом сетей больше допустимого, что приводит к изменению сроков выполнения работ. Решить проблему с высоким износом сетей намерены за счет участия в федеральных программах по модернизации сетей.