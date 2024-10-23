Износ сетей и нехватка бригад: омская прокуратура объяснила причины отключения воды

По словам Ахмалетдинова, количество аварий на теплосетях в этом году увеличилось на 30%. Основной причиной он назвал неудовлетворительную работу муниципального акционерного общества «Тепловая компания», учредителем которого является администрация города. Проблемы связаны с тем, что вопрос дополнительного финансирования предприятия долгое время оставался нерешенным. «Тепловая компания» управляет около 1000 км сетей и множеством теплоисточников, которые нуждаются в срочном ремонте. Износ сетей превышал 70%, что требует значительных вложений в их восстановление.