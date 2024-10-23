Износ сетей и нехватка бригад: омская прокуратура объяснила причины отключения воды

Posted 23 октября, 06:57
Published 23 октября, 06:57
Modified 23 октября, 07:23
Updated 23 октября, 07:23
Этим летом жители Омской области столкнулись с серьезными перебоями в подаче горячей воды, что вызвало множество вопросов и недовольств. В прямом эфире ГТРК «Иртыш» начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Артур Ахмалетдинов пролил свет на причины этой проблемы и рассказал о предпринятых мерах.
По словам Ахмалетдинова, количество аварий на теплосетях в этом году увеличилось на 30%. Основной причиной он назвал неудовлетворительную работу муниципального акционерного общества «Тепловая компания», учредителем которого является администрация города. Проблемы связаны с тем, что вопрос дополнительного финансирования предприятия долгое время оставался нерешенным. «Тепловая компания» управляет около 1000 км сетей и множеством теплоисточников, которые нуждаются в срочном ремонте. Износ сетей превышал 70%, что требует значительных вложений в их восстановление.
Проверка показала, что на момент кризиса в компании работало всего 22 ремонтные бригады, что явно недостаточно для решения накопившихся проблем. В связи с этим прокуратура внесла представление губернатору области и мэру города, подчеркнув необходимость усиленного внимания к крупным тепловым компаниям.
«В результате мы увидели, что количество бригад, собственно от 22 до 27, штат этих бригад был увеличен, потому что необходимость была в повышении заработной платы работникам и на финансирование мероприятий, связанных с ремонтом тоже определены определенные работы», — подчеркнул Артур Ахмалетдинов.
Министерство энергетики сейчас разрабатывает план, который предусматривает дополнительное финансирование отрасли, с особым акцентом на нужды «Тепловой компании». Прокуратура продолжит контролировать и осуществлять надзор за реализацией этих мер, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций и обеспечить стабильное теплоснабжение для жителей региона.
Напомним, что ранее было зафиксировано 12 инцидентов на теплосетях, в результате которых 42 дома остались без отопления и горячей воды.