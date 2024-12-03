Нужны деньги. Омичам рассказали, что будет с общественным транспортом в 2025 году

Posted 3 декабря, 08:01
Published 3 декабря, 08:01
Modified 3 декабря, 08:12
Updated 3 декабря, 08:12
В Омске с 2018 года усиленно борются с износом пассажирского транспорта. Тогда износ автобусов составлял 91%, троллейбусов — 95,3%, трамваев — 92,5%. Такие цифры предоставили Городу55 в департаменте транспорта мэрии Омска в ответ на запрос.
Шесть лет назад, чтобы обновить подвижной состав автопарка «Пассажирского предприятия №8», власти приобрели в лизинг партии из 20 автобусов большого класса марки «НефАЗ», 100 автобусов среднего класса марки «ПАЗ» и 100 автобусов марки «Луидор».
Как рассказали Городу55 в департаменте транспорта, по состоянию на 1 ноября 2024 года, общая численность подвижного состава в муниципальных предприятиях Омска составляет 500 автобусов (335 — большого класса, 130 — среднего и 35 — малого класса), а также 167 троллейбусов и 77 трамваев. При всем этом средний уровень износа муниципального транспорта остается достаточно высоким. На 1 ноября он составлял 67,5% по трамваям (3 года назад было 82,5%), 33,5% по троллейбусам (было 70,9%), 29,4% по автобусам (было 48,3%).
Как рассказали Городу55 в дептрансе, существует три основных вида износа оборудования:
«Снижение экономического износа достигается своевременным обновлением подвижного состава, причем обновление должно происходить ежегодно в целях поддержания величины износа на приемлемом уровне. Основными причинами ускоренного физического износа общественного транспорта являются неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, эксплуатация транспортных средств с нарушением требований заводов изготовителей, несвоевременное проведение технического обслуживания и ремонта, вандализм, хулиганство со стороны пассажиров во время поездки в общественном транспорте, — рассказали в мэрии.
5 декабря в Омском городском Совете пройдет заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки — отчет администрации об обновлении общественного транспорта.
В 2021–2023 годах в рамках национального проекта «Экология» было закуплено 94 автобуса, работающих на экологичном газомоторном топливе. Их покупали на деньги из федерального бюджета, потрачено было в общей сложности 1,26 млрд рублей. Еще 64 автобуса было куплено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
С их помощью городским властям удалось обновить парк и снизить средний износ троллейбусов более чем в 2 раза, а автобусов — на 64%. За период с 2021 по 2024 годы подвижной состав обновлен на 256 транспортных средств, в том числе 178 автобусов большого класса на природном газе и 78 троллейбусов.
Однако в 2025 году омские власти не планируют закупать новый подвижной состав общественного транспорта. Причиной этому послужило отсутствие финансирования из федерального бюджета. Об этом говорится в документе, предоставленном мэрией транспортному комитету горсовета.
Впрочем, совсем без нового транспорта омичи не останутся: частные перевозчики купили 16 больших и 38 средних автобусов для работы на маршрутах №20, 39, 42, 51, 55, 58, 59, 66, 69, 72, 73 и 89.
«Комплексным планом финансирование мероприятия по замещению автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, автобусами, использующими в качестве топлива компримированный природный газ, на период 2024–2025 годы не предусмотрено», — говорится в докладе.
При этом в департаменте транспорта отметили, что снижение экономического износа достигается лишь своевременным обновлением подвижного состава. По информации мэрии, происходить это должно каждый год. Так что не исключено, что в начале следующего года ситуация может кардинально поменяться.
Напомним, что Омск активно пополняется новыми троллейбусами. Летом на улицы города вышли еще девять «Адмирал». Три из них отправились на маршруты № 7, 16 и 67, а остальные шесть — на маршруты № 2, 3, 4, 12 и 15.
Добавим, что в связи с ремонтными работами на мосту у Телецентра были внесены изменения в работу общественного транспорта:
А о том, как корреспондент Города55 Ольга Скворцова, которая живет в районе Солнечного, добиралась до работы в первый будний день после перекрытия моста, читайте в нашем материале.