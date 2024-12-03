Нужны деньги. Омичам рассказали, что будет с общественным транспортом в 2025 году

Как рассказали Городу55 в департаменте транспорта, по состоянию на 1 ноября 2024 года, общая численность подвижного состава в муниципальных предприятиях Омска составляет 500 автобусов (335 — большого класса, 130 — среднего и 35 — малого класса), а также 167 троллейбусов и 77 трамваев. При всем этом средний уровень износа муниципального транспорта остается достаточно высоким. На 1 ноября он составлял 67,5% по трамваям (3 года назад было 82,5%), 33,5% по троллейбусам (было 70,9%), 29,4% по автобусам (было 48,3%).