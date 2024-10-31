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Posted 31 октября, 09:00

Published 31 октября, 09:00

Modified 31 октября, 10:56

Updated 31 октября, 10:56

Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла

Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла

31 октября 2024, 09:00
Фото: Станислав Тен.
Продукции «Газпромнефть — смазочные материалы» доверили успех участников автопробега Tro-Phy-Gital-Tour, чей маршрут проходит сразу через 8 стран.

Моторные масла «Газпромнефть — смазочные материалы» обеспечат надежную и стабильную работу моторов техники участников международного автопробега: впереди у них 7 тысяч километров дорог, пролегающих через Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и даже Катар, а отправной точной маршрута стала столица Республики Башкортостан — Уфа. Торжественный старт автопробегу Tro-Phy-Gital-Tour был дан на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

В состав участников пробега, организованного «Играми Будущего», вошли студенты российских вузов и блогеры, увлеченные фиджитал-движением и новыми форматами автоспорта — осилить длинный путь им помогут автомобили повышенной проходимости.

«Моторные масла „Газпромнефть-СМ“ много раз помогали одерживать победу как в гонках на скорость, так и на выносливость. Автоспорт наглядно демонстрирует весь спектр возможностей высококачественных смазочных материалов. Техника преодолевает тысячи километров, проходит сложный ландшафт, сталкивается с резкой сменой погодных условий. Это экстремальная нагрузка для смазочных материалов, которые должны эффективно защищать узлы и агрегаты», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

И, между прочим, на долю техники в этом приключении могут выпасть не менее серьезные испытания: кроме большой протяженности пути, автомобилям предстоит пройти несколько климатических зон и испытать целый цикл различных нагрузок. Поэтому защиту двигателей машин участников пробега доверили маслам «Газпромнефть-СМ»: они способны выдерживать перепады температур и сохраняют необходимую вязкость, снижая износ всех деталей.

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