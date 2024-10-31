Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла

И, между прочим, на долю техники в этом приключении могут выпасть не менее серьезные испытания: кроме большой протяженности пути, автомобилям предстоит пройти несколько климатических зон и испытать целый цикл различных нагрузок. Поэтому защиту двигателей машин участников пробега доверили маслам «Газпромнефть-СМ»: они способны выдерживать перепады температур и сохраняют необходимую вязкость, снижая износ всех деталей.