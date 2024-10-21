Информатика

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Октябрь
Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов
В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.
21 октября, 08:55
Омичам рассказали, когда начинаются выпускные экзамены в школах
Все экзамены разделят на три этапа, это досрочный, основной и дополнительный.
21 октября, 06:33
Стали известны даты проведения ОГЭ в 2025 году
19 октября, 06:35
Сентябрь
Новые требования к ЕГЭ. В Омске выпускникам хотят усложнить поступление в ВУЗы
С каждым годом система образования в России претерпевает изменения, и вот очередное нововведение, которое может существенно повлиять на будущее выпускников.
25 сентября, 07:47
Июнь
С 6 по 26 июня. Омским школьникам рассказали, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ
5 июня, 03:34
Май
В канале Екатерины Мизулиной появилось скандальное сообщение об омской школе
28 мая, 10:23
Следом математика. Сегодня омские выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку
28 мая, 05:00

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