Следом математика. Сегодня омские выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку

Сегодня в Омске выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку

Сегодня омские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку, а 31 мая — по математике. Всего в нашем регионе экзамены сдают 8 тысяч человек, из них 7500 — это выпускники этого года. Также у нынешних выпускников есть возможность пересдать один из предметов. Пересдачи пройдут 4 и 5 июля.