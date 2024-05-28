Следом математика. Сегодня омские выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку

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Сегодня, 28 мая, омские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. В пятницу, 31 мая, им предстоит экзамен по математике. Всего в нашем регионе ЕГЭ сдают 8 тысяч человек, из них 7500 — выпускники этого года.
В этом году обществознание стало самым популярным предметом по выбору на экзаменах. Его выбрали 3,7 тысяч выпускников. На втором и третьем местах по популярности — информатика и физика. Эти предметы будут сдавать около 1,8 человек.
Отметим, что в этом году выпускникам дали возможность пересдать один из предметов, который не является обязательным. Пересдачи пройдут 4 и 5 июля.
Ранее Город55 рассказывал, что с этого года начнет действовать нововведение, о котором в своем послании Федеральному собранию упоминал Владимир Путин. Теперь выпускники смогут пересдать экзамен по одному из предметов по выбору перед подачей документов в университет. Это позволит им получить хорошие баллы ЕГЭ, даже если первая попытка оказалась неудачной.