В канале Екатерины Мизулиной появилось скандальное сообщение об омской школе

Директор Лиги безопасности Интернета и Член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале новость о школе в Омской области. По словам автора сообщения, в одной из областных гимназий учеников попросили купить ноутбуки для сдачи ОГЭ по информатике.