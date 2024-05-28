В канале Екатерины Мизулиной появилось скандальное сообщение об омской школе

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Директор Лиги безопасности Интернета и Член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале новость о школе в Омской области. По словам автора сообщения, в одной из областных гимназий учеников попросили купить ноутбуки для сдачи ОГЭ по информатике.
«Интересно, что думает прокуратура по этому поводу», — написала Мизулина.
На ситуацию оперативно отреагировал министр образования региона Иван Кротт. Он сообщил, что информация — фейк, и реальности не соответствует.
«Период экзаменов — это волнительное время не только для выпускников, их родителей и педагогов, но и для людей, которые в силу своей общественной работы обязаны проверять каждое публикуемое слово. Сегодня, к сожалению, непроверенная недостоверная информация начала распространятся через один телеграм-канал. Все участники ОГЭ и ЕГЭ в Омской области обеспечены всем необходимым для сдачи любого экзамена. Этот вопрос постоянно находится на контроле министерства образования региона. Призываю всех проверять информацию перед публикацией и доверять только проверенным источникам», — написал министр.