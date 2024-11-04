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Инфаркт

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«Понемногу или никак»: омский врач рассказала полезно ли вино для сердца и сосудов
4 ноября, 06:20
Что значит «оторвался тромб» и почему это смертельно: узнали у сосудистого хирурга
8 октября, 11:19
Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня
26 сентября, 15:21
Омские врачи без наркоза сделали операцию на артериях пожилому пациенту
Мужчина во время операции находился в сознании и общался с хирургами через игрушку-пищалку.
9 марта, 03:44
2023
Омские врачи спасли пенсионерку от инфаркта, который маскировался под панкреатит
Через неделю ее уже выписали домой.
9 августа 2023, 04:37

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