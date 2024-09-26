Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня

Posted 26 сентября, 15:21
Published 26 сентября, 15:21
Modified 26 сентября, 15:24
Updated 26 сентября, 15:24
Новость №1. Омич получил инфаркт после отжиманий на спор
В кардиологическом отделении БСМП № 1 спасли 35-летнего мужчину, который получил инфаркт миокарда после отжиманий на спор. Несмотря на свои физические возможности, омич смог выполнить 239 отжиманий из 240, но резко почувствовал себя плохо. Врачи провели ему стентирование коронарных артерий, а затем назначили курс лечения и реабилитации.
Новость №2. В Омскую область придет мощное потепление
Следующая неделя в Омской области будет по-летнему теплой. По данным сервиса Ventusky, в понедельник, 30 сентября, температура воздуха в регионе поднимется до +20 градусов, со вторника, 1 октября, по четверг, 3 октября, синоптики обещают +9… +13 градусов, а потом вновь повышение — до +16.
Новость №3. В Тюменской области спасли из рабства омича, пропавшего более 20 лет назад
В тюменском поселке нашли омича, который пропал 24 года назад. Выяснилось, что все это время он бесплатно работал на двух мужчин, родственники же были уверены, что он мертв. После размещения информации в СМИ, на связь с волонтерами вышел брат пропавшего Валерий. Он был потрясен, когда узнал, что родственник жив. Несколько дней назад Геннадия вернули домой.