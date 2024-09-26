Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня

В тюменском поселке нашли омича, который пропал 24 года назад. Выяснилось, что все это время он бесплатно работал на двух мужчин, родственники же были уверены, что он мертв. После размещения информации в СМИ, на связь с волонтерами вышел брат пропавшего Валерий. Он был потрясен, когда узнал, что родственник жив. Несколько дней назад Геннадия вернули домой.