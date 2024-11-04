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Posted 4 ноября, 06:20

Published 4 ноября, 06:20

Modified 4 ноября, 06:23

Updated 4 ноября, 06:23

Омский диетолог рассказала полезно ли вино для сердца и сосудов

«Понемногу или никак»: омский врач рассказала полезно ли вино для сердца и сосудов

4 ноября 2024, 06:20
Фото: Изображение Midjourney.

Омский диетолог рассказала полезно ли вино для сердца и сосудов

По словам врача, оно может оказывать положительный эффект в профилактике атеросклероза.

Существует мнение, что красное вино полезно для сердца и сосудов. Однако заявление ВОЗ о том, что любые дозы алкоголя наносят вред организму, продолжают вызывать споры в медицинском сообществе.

Небольшое количество вина действительно вызывает расширение кровеносных сосудов в начале своего действия, но через несколько часов развивается обратный эффект — сосуды начинают сужаться, рассказывает психиатр-нарколог Олег Тарасов.

«Ацетальдегид — промежуточный продукт распада алкоголя вызывает дополнительный спазм кровеносных сосудов. Вместе с этим алкоголь приводит к обезвоживанию и сгущению крови. Все эти факторы создают благоприятные условия для развития инфаркта и инсульта», — добавил врач.

При употреблении алкоголя необходимо соблюдать дозировку, отмечает врач-диетолог Анна Жорник. Например, норма употребления сухого красного вина для женщин составляет 150 миллилитров, а для мужчин — 200 миллилитров.

«Оно может оказывать положительный эффект в профилактике атеросклероза. Причем это касается не только вина, но и крепкого алкоголя — водки, виски, рома. Но там уже другие пределы: для женщины допустимо 30 миллилитров, для мужчины — 50. Отмечу, если пить выше указанных норм, то это, конечно, негативно повлияет на организм. То есть либо понемногу, либо совсем никак», — отметила диетолог.

Стандартная доза алкоголя, установленная ВОЗ, эквивалентна 10 г чистого спирта. Эксперты ВОЗ рекомендуют мужчинам выпивать не более 21 стандартной дозы алкоголя в неделю, а женщинам не более 14. При этом и у тех, и у других еженедельно должно быть два дня абсолютной трезвости.

В России существует установленная безопасная норма: 3 стандартные единицы алкоголя в день для мужчин и 2 для женщин. Одна единица равна 10 г этилового спирта. То есть 150 мл вина — это 1,5 единицы.

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#Ольга Скворцова#Здоровье#Омск#Алкоголь#Врач#Профилактика#Вино#Психиатр#Инфаркт#Диетолог#Дозировка
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