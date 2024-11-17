Затишье перед бурей. Омичей ожидает несколько недель головных болей и недомогания

Posted 17 ноября, 05:09
Published 17 ноября, 05:09
Modified 17 ноября, 05:12
Updated 17 ноября, 05:12
По данным специалистов из институтов космических исследований и солнечно-земной физики, через 3 дня Омская область может оказаться под особенно серьезным воздействием магнитного поля: с 20 ноября по 14 декабря магнитосфера нашей планеты будет особенно нестабильна.
Наиболее крупные всплески активности ожидаются 20 ноября, 1 и 6–7 декабря: эти периоды возбужденности магнитосферы станут «прологом» к магнитной буре, ожидаемой 8 декабря — как отмечают представители лаборатории солнечной астрономии, в этот день интенсивность воздействия магнитного поля может достичь уровня «G1».
Однако подобная вспышка будет не самой продолжительной: как показывает прогноз, на следующий день магнитное поле уже придет в норму, хотя небольшие колебания активности на фоне ее снижения будут продолжаться еще несколько суток.
Отметим, что некоторые метеозависимые люди могут особенно остро ощущать такие изменения в «поведении планеты» — магнитные бури могут привести к недомоганию, головным и мышечным болям, а также скачкам давления, сонливости или бессоннице. Кроме того, в эти дни возрастает вероятность и проявления более опасных недугов — инсультов и инфарктов.
Напомним, в ноябре «космическая непогода» уже неоднократно докучала горожанам, проявившись в очередную годовщину Октябрьской революции, а также «подпортив» выходные.