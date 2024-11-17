Затишье перед бурей. Омичей ожидает несколько недель головных болей и недомогания

Отметим, что некоторые метеозависимые люди могут особенно остро ощущать такие изменения в «поведении планеты» — магнитные бури могут привести к недомоганию, головным и мышечным болям, а также скачкам давления, сонливости или бессоннице. Кроме того, в эти дни возрастает вероятность и проявления более опасных недугов — инсультов и инфарктов.