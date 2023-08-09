Омские врачи спасли пенсионерку от инфаркта, который маскировался под панкреатит

Как отметил специалист, инфаркт может проявляться по-разному, возможны ситуации и без классических его проявлений — одышки, боли в груди. Также не было и обморока. Риск летального исхода при этом оказался очень велик. На вторые сутки пациентку из реанимации перевели в палату, а уже через неделю ее выписали в хорошем самочувствии.