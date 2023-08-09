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Омские врачи спасли пенсионерку от инфаркта, который маскировался под панкреатит

9 августа 2023, 04:37
Фото: министерство здравоохранения Омской области
Через неделю ее уже выписали домой.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области рассказали о спасении 72-летней женщины. Она поступила в медсанчасть № 4 с подозрением на панкреатит, однако так казалось при первых наблюдениях.

Дело в том, что у пенсионерки болел живот, была многократная рвота и изжога в течение суток. В приемном отделении заподозрили панкреатит и отправили пациентку в реанимацию.

Сначала ей сделали ЭКГ, результаты которого вызвали сомнения у фельдшера, который привез женщину по скорой. Были признаки проблем с сердцем, так что медики провели еще ряд обследований.

Фото: министерство здравоохранения Омской области

 

«Подтвердили острый инфаркт миокарда и сразу прооперировали. Установили стент в правую коронарную артерию. Операция длилась 30 минут. Во время операции пациентка находилась в сознании, общего наркоза в таких малоинвазивных процедурах не требуется», — объяснил лечащий врач пациентки, кардиолог Денис Жучков.

Как отметил специалист, инфаркт может проявляться по-разному, возможны ситуации и без классических его проявлений — одышки, боли в груди. Также не было и обморока. Риск летального исхода при этом оказался очень велик. На вторые сутки пациентку из реанимации перевели в палату, а уже через неделю ее выписали в хорошем самочувствии.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Здоровье#Медицина#Инфаркт#Операция#Минздрав Омской области
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