Омские врачи без наркоза сделали операцию на артериях пожилому пациенту

76-летнего пациента последние два года мучили головные боли, головокружения, шум в ушах, а ранее он перенес инфаркт и операцию на сердце. У мужчины также диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких. Во время обследования у омича в сонных артериях обнаружили бляшки, суживающие просвет до 75-80%. Риск инсульта был велик.