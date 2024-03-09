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Омские врачи без наркоза сделали операцию на артериях пожилому пациенту

Омские врачи без наркоза сделали операцию на артериях пожилому пациенту

9 марта 2024, 03:44
Фото: Минздрав Омской области
Мужчина во время операции находился в сознании и общался с хирургами через игрушку-пищалку.

В Областной клинической больнице врачи провели операцию на сонных артериях пожилому пациенту, во время которой он оставался в сознании. Об этом сегодня, 9 марта, рассказали в региональном минздраве.

76-летнего пациента последние два года мучили головные боли, головокружения, шум в ушах, а ранее он перенес инфаркт и операцию на сердце. У мужчины также диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких. Во время обследования у омича в сонных артериях обнаружили бляшки, суживающие просвет до 75-80%. Риск инсульта был велик.

Из-за сопутствующих заболеваний хирурги решили проводить операцию без наркоза, чтобы во время операции моментально оценивать реакцию головного мозга. Мужчина находился в сознании и общался с врачами через игрушку-пищалку. Операция прошла успешно.

Пациент во время операции общался с врачами через игрушку-пищалкуПациент во время операции общался с врачами через игрушку-пищалку
Пациент во время операции общался с врачами через игрушку-пищалку
Фото: Минздрав Омской области
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#Здоровье#Омск#Врачи#Операция#Пациент#Евгений Игишев#Инфаркт
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