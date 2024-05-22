В Омске появится новый индустриальный парк под управлением Андрея Кипервара

На данный момент у парка 4 резидента. Это компании «Техмаш» и «Новотех» со специализацией «литье металлов, производство деталей трубопроводов», ПО «Квант», которое производит электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру, и фирма «АлТехно», которая производит электролампы и осветительную аппаратуру. На сайте investomsk.ru уточняется, что для будущих резидентов уже сейчас есть возможность подключиться к инженерным коммуникациям и даже разместить производство на готовой площадке.