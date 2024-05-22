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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Омске анонсировали появление нового индустриального парка

В Омске появится новый индустриальный парк под управлением Андрея Кипервара

22 мая 2024, 10:28
Фото: Город55

В Омске анонсировали появление нового индустриального парка

По данным губернатора Хоценко, общий объем инвестиций составит 200 млн рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале о планах создания в Омске нового индустриального парка. Этот парк уже имеет статус «создаваемого», называется «Т7» и зарегистрирован в Центральном округе, на 2-й Учхозной улице. Общая площадь земли под ним составляет 16 гектаров, из которых 7 — «свободная площадь для размещения и ведения промышленного производства».

— Создание будет проходить в два этапа, — пишет Хоценко. — 2024–2026 гг — реконструкция и модернизация очистных сооружений, лаборатории, электроцеха, насосной станции и корпуса для резидентов. 2024–2025 гг — строительство объектов административно-производственного и офисного корпусов, склада и литейного цеха.

На данный момент у парка 4 резидента. Это компании «Техмаш» и «Новотех» со специализацией «литье металлов, производство деталей трубопроводов», ПО «Квант», которое производит электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру, и фирма «АлТехно», которая производит электролампы и осветительную аппаратуру. На сайте investomsk.ru уточняется, что для будущих резидентов уже сейчас есть возможность подключиться к инженерным коммуникациям и даже разместить производство на готовой площадке.

— Объем инвестиций в проект оценивается в 200 млн рублей, — уточнил губернатор, — капитальные вложения резидентов — в 1,5 млрд рублей. Благодаря новому индустриальному парку будет создано около 300 рабочих мест.

Управляет создаваемым парком УК «Строительно-монтажный трест №7», руководителем которой является Андрей Кипервар — известный омский бизнесмен, депутат регионального Законодательного собрания.

В Омской области появится крупнейший индустриальный парк «Флагман»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Индустриальный парк#Андрей Кипервар#Виталий Хоценко
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