В Омске по поручению Хоценко утвердили новую меру поддержки для индустриальных парков

Posted 14 ноября, 03:46
Published 14 ноября, 03:46
Modified 14 ноября, 03:48
Updated 14 ноября, 03:48
В Омской области утвердили новые преференции для инвесторов. Мера поддержки предусмотрена для тех, кто будет реализовывать масштабные проекты по созданию индустриальных парков на областной земле. Для таких компаний теперь будут определять размер арендной платы на земельные участки по льготной ставке 0,01% от кадастровой стоимости. Участки предоставляют в аренду на срок до 15 лет.
Новую меру утвердил региональный кабмин под руководством губернатора Виталия Хоценко.
В пресс-службе омского правительства отметили, что мера поддержки позволит сделать регион привлекательнее для инвесторов, увеличить число предприятий-резидентов индустриальных парков и объемы производства, а также число новых рабочих мест. Последнее положительно скажется на приросте налоговых поступлений в региональный бюджет.