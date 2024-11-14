В Омске по поручению Хоценко утвердили новую меру поддержки для индустриальных парков

В Омской области утвердили новые преференции для инвесторов. Мера поддержки предусмотрена для тех, кто будет реализовывать масштабные проекты по созданию индустриальных парков на областной земле. Для таких компаний теперь будут определять размер арендной платы на земельные участки по льготной ставке 0,01% от кадастровой стоимости. Участки предоставляют в аренду на срок до 15 лет.