gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 04:21

Published 31 октября, 04:21

Modified 31 октября, 04:23

Updated 31 октября, 04:23

иллюстрация

ПО «Квант»: «Мы всегда рады и открыты к новым знаниям и навыкам»

31 октября 2024, 04:21
Фото: gorod55.ru. иллюстрация
Любой бизнес-процесс — это совокупность капиталов: материальных, людских и даже информационных. И зачастую, весомый прирост производительности может создать внедрение даже самых небольших улучшений. Однако, в этом случае найти, «точку приложения усилий» без помощи специалистов может быть непросто.

Тем не менее, в Омской области уже не один год ведут свою работу предприятия, осознавшие необходимость не только «количественного» наращивания своих возможностей, но и «качественного». И более того — им даже удалось найти серьезных партнеров федерального уровня, готовых поделиться всеми необходимыми знаниями и навыками.

Путь производственного объединения «Квант», специализирующегося на выпуске электротехнической продукции, это наглядно демонстрирует — участие в федеральном проекте «Производительность труда» и сотрудничество с Региональным центром компетенций уже приносит свои первые результаты — о них Городу55 рассказал директор по развитию производства ПО «Квант, Дмитрий Сафонов.

— С весны этого года в жизни предприятия произошло сразу два важных изменения — это и получение статуса резидента индустриального парка «Т7» и завершение реализации на предприятии национального проекта «Производительность труда». Расскажите, пожалуйста, как эти перемены сказались на предприятии? Удалось ли достичь каких-либо новых высот?

— Мы являемся участниками промышленного кластера электрического оборудования и оптических изделий, а также подали заявку на право стать резидентами парка, который планируется на территории бывшего Агрегатного завода. В этом году мы совместно с партнерами занимались переходом от импортозависимых компонентов на полностью российскую продукцию, сертификацией нашей продукции, а также организацией лаборатории и собственного сертификационного центра.

— Как мы смогли выяснить, кроме внедрения «бережливого производства» при поддержке РЦК Омской области, вашему предприятию были предложены и другие возможности роста — например, «Акселератор экспортного роста», «Лидеры производительности» и «Фабрика процессов». Получилось ли принять участие в каких-либо проектах из перечисленных?

— Кроме внедрения «бережливого производства» часть наших сотрудников посетила «Фабрику процессов».

— Нашим корреспондентам уже удавалось обсудить участие в национальном проекте с представителями других предприятий. Однако если оптимизацию производства еще получается представить, то как происходит оптимизация офисных процессов — для нас, если честно, все еще загадка. Расскажите, пожалуйста, как вашему предприятию удалось поднять эффективность офисной работы и какие результаты это принесло?

— На самом деле, что в производстве что в офисных процессах — всегда есть что оптимизировать. Всегда необходимо применять критический взгляд, что называется, «со стороны». Так можно увидеть, где в каких процессах есть ограничивающие или сдерживающие факторы, и купируя их влияние или совершенствуя им предшествующие процессы — можно значительно увеличить производительность труда.

— Как нам рассказали в РЦК, завершение активной фазы участия в нацпроекте еще не означает его прекращение — ближайшие года сотрудникам предприятия предстоит применять полученные знания и навыки оптимизации уже и на других участках производства. Удалось ли что-то уже реализовать? Или, может быть, есть какие-либо планы на этот счет?

— Да, в этом году начали внедрять полученные навыки на строительно-монтажных участках, и планируем продолжать этот процесс и в следующем году.

— А как сказались новые компетенции сотрудников на предприятии в целом? Может быть, обучение на «Фабрике процессов» значительно увеличило ключевые показатели компании?

— Такой статистики нет или пока нет, но уже можно отметить, что после прохождения обучения на «Фабрике процессов» улучшилось как взаимопонимание внутри отделов, так и коммуникация смежных отделов.

— Насколько известно, РЦК Омской области также готовит и внутренних специалистов для компаний — в дальнейшем они продолжают поддерживать работу уже существующих новшеств, а иногда разрабатывают и свои уникальные методики. Может быть, у ПО «Квант» уже есть какие-то свои, особенные методы эффективной работы — как в офисах, так и на производственной линии?

— Да, в нашей компании запущено собственное внутренне приложение для общей коммуникации сотрудников, но сейчас еще рано говорить о результатах: это пилотный проект, и мы пока пробуем разные его инструменты.

— Планируете ли вы и дальше поддерживать сотрудничество с РЦК Омской области в плане совершенствования работы предприятия?

— Конечно, мы всегда рады и открыты к новым знаниям и навыкам.

— А как бы вы оценили эффект от участия в национальном проекте «Производительность труда» и тренингов «Фабрики процессов»? По вашему мнению, стоило бы распространить подобную практику и на другие предприятия, раз эти технологии применимы в большинстве сфер деятельности?

— Считаю, что непременно стоит продолжать данную практику, расширяя и пул предприятий, и сферы деятельности, и географию присутствия. Повышение производительности труда — это основной вектор развития любого предприятия, особенно в текущих реалиях.

— Что бы вы могли посоветовать возможным участникам таких проектов? Просто многих иногда пугает возможная сложность и ответственность принятия решения о внедрении чего-то нового, и опыт уже состоявшегося предприятия пошел бы им на пользу.

Мы живем в эпоху быстрых изменений и сегодня бояться, откладывать решения и не пробовать новое — равно самоубийству. Мой совет — пробовать и не бояться ошибаться. Пробовать новое, хотя возможно и не всё вы возьмете на вооружение, но даже часть новых навыков не только изменят вашу реальность, но и — главное — запустят процессы изменений в ваших умах и на ваших предприятиях.

Но, если страх преодолеть все же удалось — обратиться за новыми компетенциями очень просто: в рамках национального проекта «Производительность труда», региональный центр компетенции Омской области запустил «Фабрику процессов» — целый курс специальных тренингов, благодаря которым предприниматели могут значительно увеличить квалификацию сотрудников предприятий в области технологий бережливого производства, внедрения различных улучшений на рабочих местах и, самое главное, — существенно увеличить показатели собственного бизнеса. К тому же, такая возможность теперь доступна множеству компаний — новые инструменты роста своего дела доступны не только участникам национального проекта, но и всем заинтересованным предприятиям.

Начать осваивать новые подходы к производству тоже не трудно: достаточно зарегистрироваться на платформе производительность.рф или обратиться в РЦК Омской области по телефону: +7 (3812) 40-80-17.

НПО SIVIK: «Мы стремимся от целевого состояния к идеальному»
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Бизнес#Омская область#Производство#Сотрудничество#Индустриальный парк#Национальный проект#Эффективность работы#Бережливое производство#Тренинги#Квант#Рост производительности#Оптимизация процессов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика