ПО «Квант»: «Мы всегда рады и открыты к новым знаниям и навыкам»

Posted 31 октября, 04:21
Published 31 октября, 04:21
Modified 31 октября, 04:23
Updated 31 октября, 04:23
Тем не менее, в Омской области уже не один год ведут свою работу предприятия, осознавшие необходимость не только «количественного» наращивания своих возможностей, но и «качественного». И более того — им даже удалось найти серьезных партнеров федерального уровня, готовых поделиться всеми необходимыми знаниями и навыками.
Путь производственного объединения «Квант», специализирующегося на выпуске электротехнической продукции, это наглядно демонстрирует — участие в федеральном проекте «Производительность труда» и сотрудничество с Региональным центром компетенций уже приносит свои первые результаты — о них Городу55 рассказал директор по развитию производства ПО «Квант, Дмитрий Сафонов.
— С весны этого года в жизни предприятия произошло сразу два важных изменения — это и получение статуса резидента индустриального парка «Т7» и завершение реализации на предприятии национального проекта «Производительность труда». Расскажите, пожалуйста, как эти перемены сказались на предприятии? Удалось ли достичь каких-либо новых высот?
— Мы являемся участниками промышленного кластера электрического оборудования и оптических изделий, а также подали заявку на право стать резидентами парка, который планируется на территории бывшего Агрегатного завода. В этом году мы совместно с партнерами занимались переходом от импортозависимых компонентов на полностью российскую продукцию, сертификацией нашей продукции, а также организацией лаборатории и собственного сертификационного центра.
— Как мы смогли выяснить, кроме внедрения «бережливого производства» при поддержке РЦК Омской области, вашему предприятию были предложены и другие возможности роста — например, «Акселератор экспортного роста», «Лидеры производительности» и «Фабрика процессов». Получилось ли принять участие в каких-либо проектах из перечисленных?
— Кроме внедрения «бережливого производства» часть наших сотрудников посетила «Фабрику процессов».
— Нашим корреспондентам уже удавалось обсудить участие в национальном проекте с представителями других предприятий. Однако если оптимизацию производства еще получается представить, то как происходит оптимизация офисных процессов — для нас, если честно, все еще загадка. Расскажите, пожалуйста, как вашему предприятию удалось поднять эффективность офисной работы и какие результаты это принесло?
— На самом деле, что в производстве что в офисных процессах — всегда есть что оптимизировать. Всегда необходимо применять критический взгляд, что называется, «со стороны». Так можно увидеть, где в каких процессах есть ограничивающие или сдерживающие факторы, и купируя их влияние или совершенствуя им предшествующие процессы — можно значительно увеличить производительность труда.
— Как нам рассказали в РЦК, завершение активной фазы участия в нацпроекте еще не означает его прекращение — ближайшие года сотрудникам предприятия предстоит применять полученные знания и навыки оптимизации уже и на других участках производства. Удалось ли что-то уже реализовать? Или, может быть, есть какие-либо планы на этот счет?
— Да, в этом году начали внедрять полученные навыки на строительно-монтажных участках, и планируем продолжать этот процесс и в следующем году.
— А как сказались новые компетенции сотрудников на предприятии в целом? Может быть, обучение на «Фабрике процессов» значительно увеличило ключевые показатели компании?
— Такой статистики нет или пока нет, но уже можно отметить, что после прохождения обучения на «Фабрике процессов» улучшилось как взаимопонимание внутри отделов, так и коммуникация смежных отделов.
— Насколько известно, РЦК Омской области также готовит и внутренних специалистов для компаний — в дальнейшем они продолжают поддерживать работу уже существующих новшеств, а иногда разрабатывают и свои уникальные методики. Может быть, у ПО «Квант» уже есть какие-то свои, особенные методы эффективной работы — как в офисах, так и на производственной линии?
— Да, в нашей компании запущено собственное внутренне приложение для общей коммуникации сотрудников, но сейчас еще рано говорить о результатах: это пилотный проект, и мы пока пробуем разные его инструменты.
— Планируете ли вы и дальше поддерживать сотрудничество с РЦК Омской области в плане совершенствования работы предприятия?
— Конечно, мы всегда рады и открыты к новым знаниям и навыкам.
— А как бы вы оценили эффект от участия в национальном проекте «Производительность труда» и тренингов «Фабрики процессов»? По вашему мнению, стоило бы распространить подобную практику и на другие предприятия, раз эти технологии применимы в большинстве сфер деятельности?
— Считаю, что непременно стоит продолжать данную практику, расширяя и пул предприятий, и сферы деятельности, и географию присутствия. Повышение производительности труда — это основной вектор развития любого предприятия, особенно в текущих реалиях.
— Что бы вы могли посоветовать возможным участникам таких проектов? Просто многих иногда пугает возможная сложность и ответственность принятия решения о внедрении чего-то нового, и опыт уже состоявшегося предприятия пошел бы им на пользу.
Мы живем в эпоху быстрых изменений и сегодня бояться, откладывать решения и не пробовать новое — равно самоубийству. Мой совет — пробовать и не бояться ошибаться. Пробовать новое, хотя возможно и не всё вы возьмете на вооружение, но даже часть новых навыков не только изменят вашу реальность, но и — главное — запустят процессы изменений в ваших умах и на ваших предприятиях.
Но, если страх преодолеть все же удалось — обратиться за новыми компетенциями очень просто: в рамках национального проекта «Производительность труда», региональный центр компетенции Омской области запустил «Фабрику процессов» — целый курс специальных тренингов, благодаря которым предприниматели могут значительно увеличить квалификацию сотрудников предприятий в области технологий бережливого производства, внедрения различных улучшений на рабочих местах и, самое главное, — существенно увеличить показатели собственного бизнеса. К тому же, такая возможность теперь доступна множеству компаний — новые инструменты роста своего дела доступны не только участникам национального проекта, но и всем заинтересованным предприятиям.
Начать осваивать новые подходы к производству тоже не трудно: достаточно зарегистрироваться на платформе производительность.рф или обратиться в РЦК Омской области по телефону: +7 (3812) 40-80-17.