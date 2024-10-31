ПО «Квант»: «Мы всегда рады и открыты к новым знаниям и навыкам»

— На самом деле, что в производстве что в офисных процессах — всегда есть что оптимизировать. Всегда необходимо применять критический взгляд, что называется, «со стороны». Так можно увидеть, где в каких процессах есть ограничивающие или сдерживающие факторы, и купируя их влияние или совершенствуя им предшествующие процессы — можно значительно увеличить производительность труда.