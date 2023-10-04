Виталий Хоценко и Денис Мантуров обсудили вопросы развития Омской области

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Вчера, 3 октября, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился в Москве с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Обсуждались вопросы развития региона.
Омская область в прошлом году вошла в топ-20 регионов в рейтинге эффективности, сформированным Минпромторгом.
«Особое внимание уделили развитию авиастроительной и двигателестроительной отраслей в нашем регионе, а также кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса», — рассказал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Обсуждался вопрос о создании в Омской области производственно-учебного центра для подготовки специалистов в этих областях. Регион в настоящее время ищет партнеров для реализации проекта.
На базе ГК «Титан» планируют создать индустриальный парк по производству и переработке олефинов — создание пиролизного комплекса на доступном углеводородном сырье.
«Этот комплекс позволит развивать перспективные продукты глубоких переделов, востребованные на территории Российской Федерации», — пояснил глава Омской области.
Денис Мантуров поддержал предложения. Зампредседателя правительства России поручил проработать их с заинтересованными сторонами.