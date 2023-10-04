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Виталий Хоценко и Денис Мантуров обсудили вопросы развития Омской области

Виталий Хоценко и Денис Мантуров обсудили вопросы развития Омской области

4 октября 2023, 03:04
Фото: Правительство Омской области
В регионе планируется создать учебно-производственный центр для подготовки специалистов для авиастроения и индустриальный парк на базе ГК «Титан».

Вчера, 3 октября, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился в Москве с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Обсуждались вопросы развития региона.

Омская область в прошлом году вошла в топ-20 регионов в рейтинге эффективности, сформированным Минпромторгом.

«Особое внимание уделили развитию авиастроительной и двигателестроительной отраслей в нашем регионе, а также кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса», — рассказал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Обсуждался вопрос о создании в Омской области производственно-учебного центра для подготовки специалистов в этих областях. Регион в настоящее время ищет партнеров для реализации проекта.

На базе ГК «Титан» планируют создать индустриальный парк по производству и переработке олефинов — создание пиролизного комплекса на доступном углеводородном сырье.

«Этот комплекс позволит развивать перспективные продукты глубоких переделов, востребованные на территории Российской Федерации», — пояснил глава Омской области.

Денис Мантуров поддержал предложения. Зампредседателя правительства России поручил проработать их с заинтересованными сторонами.

#Общество#Омская область#Москва#Промышленность#Торговля#Индустриальный парк#Денис Мантуров#Евгений Игишев#ОПК#Виталий Хоценко
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