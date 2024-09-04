Михаил Сутягинский рассказал о перспективах индустриального парка «Флагман» на ВЭФ-24

Такие темпы развития диктует все нарастающая необходимость в реализации новых проектов: сейчас Группа компаний «Титан» ведет активную работу сразу над несколькими импортозамещающими инвестпроектами, направленных на создание в регионах присутствия компании высокотехнологичных производств и их дальнейшее развитие. Но, каждое из подобных производств нуждается в промышленной инфраструктуре — обеспечить ее удалось благодаря созданию в Омской области подобного индустриального парка.