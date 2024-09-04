Михаил Сутягинский рассказал о перспективах индустриального парка «Флагман» на ВЭФ-24

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Один из крупнейших индустриальных парков России продолжает развиваться: уже сейчас площадь «Флагмана» насчитывает более 362 гектаров — и это только первая запущенная в эксплуатацию очередь. Позже эту территорию ждет уже двукратное увеличение — до 650 Га.
Такие темпы развития диктует все нарастающая необходимость в реализации новых проектов: сейчас Группа компаний «Титан» ведет активную работу сразу над несколькими импортозамещающими инвестпроектами, направленных на создание в регионах присутствия компании высокотехнологичных производств и их дальнейшее развитие. Но, каждое из подобных производств нуждается в промышленной инфраструктуре — обеспечить ее удалось благодаря созданию в Омской области подобного индустриального парка.
Предполагается, что парк будет разделен на кластеры, где будут созданы все необходимые условия для развития новых цепочек производства продукции из сырья, предоставленного ГК «Титан», развития отрасли малотоннажной химии, а также для размещения малых и средних предприятий.
«Мы идем в фарватере реализации национальной цели — технологическое лидерство, определенной Президентом РФ в рамках указа „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года“. Считаю, что такие механизмы необходимы для реализации масштабных проектов с большими потребностями в инфраструктуре. Развитие кооперации между парковыми площадками дружественных стран — перспективное направление, которое может дать новый импульс международному промышленному сотрудничеству. Для Группы компаний „Титан“ интересна кооперация с индустриальными парками и особыми экономическими зонами со специализацией на нефтехимической и химической промышленности», — рассказал Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан».
Кроме того, предполагается, что до 2030 года на территории индустриального парка «Флагман» появится 5 новых предприятий резидентов.