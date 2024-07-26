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Губернаторы

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Июль
Эксперты ЭИСИ: выборы губернаторов 2024 говорят о высокой политустойчивости в России
Накануне состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований. Основной темой обсуждения специалистов стали губернаторские избирательные компании, продемонстрировавшие высокий уровень устойчивости государственной власти.
26 июля, 03:36
Июнь
Виталий Хоценко оценил готовность лагеря «Орленок» к принятию юных омичей
Губернатор посетил лагерь в преддверии старта первой оздоровительной смены.
4 июня, 13:30
Сквозь время. В омском парке «Вокруг света» открыли аллею «звездных» пожеланий
Аллея с увековеченными в металле словами, началась с пожеланий глав Омской области и Ставропольского края. Эти и многие другие «добрые слова» предназначены детям.
2 июня, 11:26
Май
«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие
Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Виталий Хоценко, такое решение позволит системно подойти к вопросам, связанным с газоснабжением Омска.
17 мая, 09:14
Апрель
Виталий Хоценко поручил главам районов области организовать весеннюю уборку
На заседании регионального правительства Виталий Хоценко сообщил, что с 20 апреля начнутся областные субботники.
18 апреля, 09:37
Хоценко поручил разработать проект особого противопожарного режима в Омской области
В этом году на территории региона будет установлен особый противопожарный режим, он начнет действовать с 15 апреля.
11 апреля, 11:30
Ноябрь 2023
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
28 ноября 2023, 02:33

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