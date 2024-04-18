Виталий Хоценко поручил главам районов области организовать весеннюю уборку

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
На заседании регионального правительства Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов организовать весеннюю уборку территорий. Областные субботники начнутся с 20 апреля и будут проводиться в течение месяца, в них смогут принять участие все неравнодушные жители Омской области.
«Прошу максимально всех пригласить к уборке нашего общего дома. Все учреждения, структуры и предприятия должны выйти и убраться. И самое большое внимание нужно уделить мемориалам воинской славы Великой Отечественной войны. Прибрать также нужно въезды в населённые пункты, придорожные полосы, внутри самих поселений», — поручил губернатор.
Глава региона предупредил, что будет обращать внимание на качество уборки во время рабочих поездок в районы и призвал муниципалитеты начать благоустраивать объекты, которые выбраны людьми по программе местных инициатив.
«Проводите торги по выборам подрядных организаций, приступайте к реализации проектов. Нужно обсудить с людьми и на следующий год максимально учесть в программе проекты благоустройства мемориалов воинской славы к 80-летию Великой Победы», — добавил Хоценко.