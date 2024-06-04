Виталий Хоценко оценил готовность лагеря «Орленок» к принятию юных омичей

Напомним, что в 2023 году Омская область вошла в число победителей отбора минпросвещения РФ и получила почти 81 млн рублей на создание трех быстровозводимых корпусов, которые появились в лагере «Орленок». Благодаря им лагерь сможет принимать в смену на 144 ребенка больше. Этим летом учреждение примет шесть смен: три оздоровительных и три профильных. Всего за лето здесь побывают 1 602 юных жителя региона.