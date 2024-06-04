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Виталий Хоценко оценил готовность лагеря «Орленок» к принятию юных омичей

Виталий Хоценко оценил готовность лагеря «Орленок» к принятию юных омичей

4 июня 2024, 13:30
Фото: Правительство Омской области
Губернатор посетил лагерь в преддверии старта первой оздоровительной смены.

Сегодня, 4 июня, губернатор Виталий Хоценко осмотрел новые корпуса детского лагеря «Орленок» перед началом первой оздоровительной смены, старт которой запланирован на 12 июня.

«Сегодня оценил готовность лагеря к приему детей. Все замечания, которые были после зимы, подрядчик устранил в рамках гарантийных обязательств. В „Орленке“ благодаря президентской программе модернизации детских оздоровительных учреждений созданы самые современные условия. Уверен, ребята будут довольны», — поделился Виталий Хоценко.

Каждый корпус лагеря является тематическим — спортивным, культурным или космическим. Их оформление также индивидуально. В спортивном корпусе представлены портреты титулованных омских спортсменов. В космическом дети смогут узнать много нового о ракете-носителе «Ангара А5», нашей солнечной системе и именитых космонавтах. В культурном корпусе ребят ждут изображения омских театров и музеев, известных скульптур и культурных деятелей.

Напомним, что в 2023 году Омская область вошла в число победителей отбора минпросвещения РФ и получила почти 81 млн рублей на создание трех быстровозводимых корпусов, которые появились в лагере «Орленок». Благодаря им лагерь сможет принимать в смену на 144 ребенка больше. Этим летом учреждение примет шесть смен: три оздоровительных и три профильных. Всего за лето здесь побывают 1 602 юных жителя региона.

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