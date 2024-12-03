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Posted 3 декабря, 11:45

Published 3 декабря, 11:45

Modified 3 декабря, 11:59

Updated 3 декабря, 11:59

Александр Бурков

Экс-губернатор Омской области Бурков претендует на место главы «Справедливой России»

3 декабря 2024, 11:45
Фото: gorod55.ru. Александр Бурков
Кандидатура Александра Буркова — одна из главных, он может сменить на посту Сергея Миронова.

Скоро в «Справедливой России» может смениться руководство, произойти это должно, как пишут инсайдеры, до 2026 года. Одна из главных кандидатур на место 71-летнего Сергея Миронова — бывший губернатор Омской области Александр Бурков. Также среди кандидатов значатся депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Яна Лантратова. Однако известно, что сам Миронов противится этому и опасается своих возможных сменщиков.

«Александр Бурков сменит Миронова уже до выборов в Госдуму 2026 года. У него достаточно аппаратного веса и влияния в партии, чтобы занять пост председателя. На сегодня он самый вероятный претендент», — пишет URA.RU со ссылкой на источник, близкий к партии.

Александр Бурков руководил Омской областью с 2017 по 2023 год, сейчас он работает заместителем гендиректора корпорации «Уралвагонзавод». Слухи о возможном возвращении Буркова в большую политику появились после информации о том, что за последнее время он мог несколько раз встретиться с полпредом Президентом РФ Артемом Жогой.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Губернатор#Справедливая Россия#Партия#Экс-губернатор#Новости#Губернаторы#Всероссийская политическая партия
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