Экс-губернатор Омской области Бурков претендует на место главы «Справедливой России»

Александр Бурков руководил Омской областью с 2017 по 2023 год, сейчас он работает заместителем гендиректора корпорации «Уралвагонзавод». Слухи о возможном возвращении Буркова в большую политику появились после информации о том, что за последнее время он мог несколько раз встретиться с полпредом Президентом РФ Артемом Жогой.