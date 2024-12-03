Экс-губернатор Омской области Бурков претендует на место главы «Справедливой России»

Posted 3 декабря, 11:45
Published 3 декабря, 11:45
Modified 3 декабря, 11:59
Updated 3 декабря, 11:59
Скоро в «Справедливой России» может смениться руководство, произойти это должно, как пишут инсайдеры, до 2026 года. Одна из главных кандидатур на место 71-летнего Сергея Миронова — бывший губернатор Омской области Александр Бурков. Также среди кандидатов значатся депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Яна Лантратова. Однако известно, что сам Миронов противится этому и опасается своих возможных сменщиков.
«Александр Бурков сменит Миронова уже до выборов в Госдуму 2026 года. У него достаточно аппаратного веса и влияния в партии, чтобы занять пост председателя. На сегодня он самый вероятный претендент», — пишет URA.RU со ссылкой на источник, близкий к партии.
Александр Бурков руководил Омской областью с 2017 по 2023 год, сейчас он работает заместителем гендиректора корпорации «Уралвагонзавод». Слухи о возможном возвращении Буркова в большую политику появились после информации о том, что за последнее время он мог несколько раз встретиться с полпредом Президентом РФ Артемом Жогой.