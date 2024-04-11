Хоценко поручил разработать проект особого противопожарного режима в Омской области

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По поручению Виталия Хоценко министерство региональной безопасности разработало проект постановления особого противопожарного режима на территории Омской области. Его одобрили и приняли сегодня, 11 апреля, на заседании регионального правительства.
«С 15 апреля вводим в регионе особый противопожарный режим, который подразумевает ограничения на посещение лесов и запрет на разведение костров, открытое сжигание мусора, выжигание сухой травы и листвы», — рассказал губернатор.
На подготовку к пожароопасному периоду каждый район области получит по 1 миллиону рублей, на эти цели из резервного фонда правительства Омской области выделено 32 млн рублей, это в 4 раза больше, чем в прошлом году.
«Поручил главам муниципалитетов провести все необходимые профилактические мероприятия, в том числе создание минерализованных полос, чтобы избежать пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам», — отметил Хоценко.
Так, с 15 апреля по 15 июня 2024 года будет запрещено разводить открытый огонь на территории Омска, Азовского немецкого национального, Большереченского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Тюкалинского, Черлакского и Шербакульского муниципальных районов.
Кроме того, с 20 апреля по 20 июня на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов также введут особый противопожарный режим.
Нарушителям грозят штрафы, запрещается жечь костры, выжигать сухую траву и проводить работы с огнем. Лес, природные территории и земли сельскохозяйственного назначения с прилегающими к ним населенными пунктами будут патрулировать.