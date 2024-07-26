Эксперты ЭИСИ: выборы губернаторов 2024 говорят о высокой политустойчивости в России

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В минувший четверг, 25 июля, в пресс центре МИЦ «Известия» состоялся круглый стол «Выборы 2024: губернаторские кампании в условиях феномена супербольшинства», в ходе которого эксперты ЭИСИ обсудили сущность политических процессов, выявленных во время избирательных кампаний губернаторов регионов России.
Примечательно, что губернаторские кампании стали первыми после выборов Президента Российской Федерации, состоявшихся 15–17 марта текущего года, в ходе которых был выявлен рекордный уровень консолидации вокруг лидера. Как отметил один из участников круглого стола, такие процессы инерционны.
«Выборы в ЕДГ-2024 отражают электоральное послесловие, они располагаются в рамках заданных Президентской кампанией. Консолидация вокруг лидера, вокруг флага сохраняется. Впервые мы сталкиваемся с таким длительным процессом мобилизации вокруг лидера. Избирательные циклы и выборы демонстрируют нормальность и стабильность нашей политической системы. Если говорить о субъектах политического процесса, они демонстрируют устойчивость, консенсус, связанный с внешнеполитическими рамками развивается и во внутриполитическую плоскость», — отметил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.
Вступившие в свои полномочия губернаторы пользуются поддержкой среди избирателей: в этом важную роль играют их результаты работы за предыдущие сроки, а также поддержка Президента.
«Эта кампания одна из самых спокойных, в том числе, и потому, что сейчас тестируются многие главы регионов, которые идут на второй срок, которые относились к призыву губернаторов „новой волны“. Почти все они играли роль губернаторов надежды, а сегодня, можно сказать, заматерели. Все действующие главы в комфортном формате идут на выборы. Оппозиционные партии не рвутся в бой. Вероятность, что все 13 губернаторов изберутся в первом же туре — близка к 100%», — рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
Так, например, Евгений Минченко отметил действия губернатора Челябинской области, Алексея Текслера, реализующий масштабные промышленные проекты и множество практик, связанных с урбанизмом, с развитием городской инфраструктуры. Кроме того, губернатор Челябинской области делает большой акцент на прямой коммуникации с людьми.
Особый статус «тяжеловеса» среди губернаторов, по мнению Евгения Минченко, занимает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который как глава северной столицы регулярно на высшем уровне поднимает вопросы, волнующие людей. У него подчеркнутая демонстрация частоты контактов с главой государства.
В целом, социологи отмечают похожую ситуацию и в других субъектах РФ: население обращает внимание на деятельность первых лиц региона, и как следствие — демонстрирует высокий интерес к выборам и высокий уровень декларируемой явки на них, о чем свидетельствуют репрезентативные опросы, проведенные ВЦИОМ в каждом регионе.
По словам руководителя Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаила Мамонова, сегодня важнейшим запросом избирателей является развитие территорий:
«В республике Алтай у Андрея Турчака уровень известности 66%. Декларируемая явка — это показатель интереса к выборам — 70%, при этом допускают проголосовать за Турчака — 64%. В Калининградской области у Алексея Беспрозванных известность — 65%. Декларируемая явка — 69%. За Беспрозванных — 69%. Очевиден очень высокий уровень авансовых оценок. В Вологодской области у Георгия Филимонова почти абсолютная известность — 88%. Декларируемая явка — 76%, при этом Филимонова готовы поддержать 82% опрошенных», — отметил Михаил Мамонов.
Высокий уровень желания проголосовать и задекларированной явки избирателей Самарской области и Хабаровского края также отметила Лариса Паутова — доктор социологических наук и управляющий директор Фонда «Общественное мнение» (ФОМ): для этого, в указанных регионах, ФОМ провел поквартирные и телефонные опросы горожан — суммарно в них приняли участие 2,4 тыс человек.
«В Самарской области 46% опрошенных заявили, что у 46% опрошенных врио губернатора Вячеслав Федорищев вызывает положительное впечатление. Намерены участвовать в выборах — 79%. Допускают голосование за Федорищева — 73%. В Хабаровском крае Дмитрий Демешин производит положительное впечатление у 47% опрошенных. Намерены участвовать в выборах — 79%. Допускают голосование за Федорищева — 83%. И Самарская область, и Хабаровский край демонстрируют очень высокий электоральный потенциал. Могу предположить только позитивные тренды», — сказала Лариса Паутова.
К похожим выводам пришли и представители ИНСОМАР — Института социального маркетинга, опросив в Курской и Кемеровской областях 1200 человек. Результатами опроса поделился Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга:
«В Кемеровской области очень высокое консолидированное намерение жителей принять участие в выборах — 72%. Это значит, что власть остается в зоне пристального внимания, что есть консолидация. 76% опрошенных допускают голосование за действующего врио — Илью Середюка. 79% жителей Курской области декларируют участие в выборах. 83% допускают голосование за врио губернатора Алексея Смирнов хорошо», — рассказал Виктор Потуремский.
Кроме того, один из участников круглого стола отметил определенную мудрость подбора лиц, временно исполняющих обязанности глав региона в избирательном цикле:
«В Курской, Кемеровской и Тульской областях прежние губернаторы пошли на повышение в федеральный центр, а посты врио заняли их заместители — это показывает преемственность. Врио нужно брать и продолжать, что они делали ранее, только больше, шире и быстрее. Не менее мудрый подбор врио мы видим в Самарской области в лице Вячеслава Федорищева. Он сосредоточился на подъеме промышленности и на кадровом потенциале. Также он возглавил профильную комиссию в Госсовета. Важно, что в области подъем промышленности — это одна из наиболее актуальных задач, и подбор нового врио очень этому соответствует», — рассказала политический консультант Мария Сергеева.
По мнению Марии Сергеевой, Республика Алтай — это достаточно непростой и протестный регион, в который, при этом, будут вкладывать миллиарды инвестиций. Политический консультант отметила, что для управления этим субъектом РФ понадобятся усилия федерального «тяжеловеса», такого как Андрей Турчак. К тому же, его стиль управления даже нравится жителям, поскольку он признает и открыто говорит о многих проблемах, избегая «обещания золотых гор».
Схожая по сложности задача стоит и перед ВРИО губернатора Хабаровского края, Дмитрием Демешиным, считает политический консультант. Причиной тому стало совпадение губернаторской избирательной кампании, выборов в Законодательное собрание края, а также выборы в Городскую думу Хабаровска. Но, несмотря на одномоментность всех этих событий, Демешин нравится избирателям и социология подтверждает его шансы на избрание.
По мнению экспертов, выборы губернаторов регионов России демонстрируют высокую политическую устойчивость, сложившуюся в стране. Кроме того, особенностью губернаторских кампаний стала и своеобразная «делегация» легитимности Президента кандидатам на пост глав регионов, и поэтому вопросов о прозрачности, честности и правомерности не должно возникать — отметил в финале обсуждений модератор круглого стола директор Центра политического анализа Павел Данилин.