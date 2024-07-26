Эксперты ЭИСИ: выборы губернаторов 2024 говорят о высокой политустойчивости в России

По мнению Марии Сергеевой, Республика Алтай — это достаточно непростой и протестный регион, в который, при этом, будут вкладывать миллиарды инвестиций. Политический консультант отметила, что для управления этим субъектом РФ понадобятся усилия федерального «тяжеловеса», такого как Андрей Турчак. К тому же, его стиль управления даже нравится жителям, поскольку он признает и открыто говорит о многих проблемах, избегая «обещания золотых гор».