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Государственная измена

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2024
Вместо Германии — в тюрьму. Омич не смог оспорить приговор по делу о госизмене
4 июля, 05:07
Хотел сбежать в Германию. Омич предстанет перед судом за государственную измену
Мужчина надеялся обменять информацию на помощь в переезде на ПМЖ в Германию.
25 марта, 06:14
Помогал Украине. Омича-террориста отправили в колонию за диверсию и госизмену
12 февраля, 11:51
2023
«Накинули 15 суток». Кара-Мурзе* продлили пребывание в ШИЗО в омской колонии
28 сентября 2023, 11:55
Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* доставили в омскую исправительную колонию № 6
25 сентября 2023, 05:14
Срочно. Омича, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, арестовали на два месяца
13 июня 2023, 08:50

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