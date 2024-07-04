Вместо Германии — в тюрьму. Омич не смог оспорить приговор по делу о госизмене

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В пресс-службе омских судов рассказали, что Пятый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело по жалобе защиты на приговор, вынесенный в отношении 46-летнего омича. Мужчина был признан виновным в государственной измене.
Оказалось, что подсудимый — гражданин РФ — собирал сведения военного характера, которые являются гостайной. Он пытался связаться с представителем Федеративной Республики Германии, чтобы передать эти сведения в обмен на помощь в переезде в Германию на ПМЖ.
Действия подсудимого были квалифицированы по статье 275 УК РФ как государственная измена. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.
В итоге приговор Омского областного суда оставили без изменений. Решение по делу о государственной измене вступило в законную силу.