Вместо Германии — в тюрьму. Омич не смог оспорить приговор по делу о госизмене

Оказалось, что подсудимый — гражданин РФ — собирал сведения военного характера, которые являются гостайной. Он пытался связаться с представителем Федеративной Республики Германии, чтобы передать эти сведения в обмен на помощь в переезде в Германию на ПМЖ.