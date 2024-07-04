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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

иллюстрация

Вместо Германии — в тюрьму. Омич не смог оспорить приговор по делу о госизмене

4 июля 2024, 05:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Житель Омска не смог оспорить приговор за госизмену и получил 12 лет «строгача»

Омич собирал информацию, чтобы передать ее в обмен на помощь в переезде на ПМЖ в Германию.

В пресс-службе омских судов рассказали, что Пятый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело по жалобе защиты на приговор, вынесенный в отношении 46-летнего омича. Мужчина был признан виновным в государственной измене.

Оказалось, что подсудимый — гражданин РФ — собирал сведения военного характера, которые являются гостайной. Он пытался связаться с представителем Федеративной Республики Германии, чтобы передать эти сведения в обмен на помощь в переезде в Германию на ПМЖ.

Действия подсудимого были квалифицированы по статье 275 УК РФ как государственная измена. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

В итоге приговор Омского областного суда оставили без изменений. Решение по делу о государственной измене вступило в законную силу.

Хотел сбежать в Германию. Омич предстанет перед судом за государственную измену
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