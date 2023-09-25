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иллюстрация

Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* доставили в омскую исправительную колонию № 6

25 сентября 2023, 05:14
Фото: Город55
иллюстрация
Подсудимому назначили наказание в виде 25 лет заключения.

Стало известно, что оппозиционера Владимира Кара-Мурза* поместили в исправительную колонию № 6 строгого режима в Омске. Его адвокат Владимир Прохоров сообщил об этом в своих социальных сетях.

По его информации, тот совершил какой-то проступок за короткое время пребывания в омском СИЗО-1. Адвокаты в ближайшее время будут выяснять обстоятельства этой ситуации. До этого политик находился в московском СИЗО «Водник». Его этапировали утром 4 сентября, рассказал адвокат. До прибытия в Омск он пребывал в СИЗО-1 города Самара, пензенском и челябинском изоляторе.

Напомним, что оппозиционера арестовали в апреле 2022 года и предъявили обвинения по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии), ст. 284.1 (деятельность «нежелательной организации») и ст. 275 (государственная измена). Он был признан виновным. Подсудимого приговорили к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

*Признан Минюстом в РФ иностранным агентом.

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#Политика#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Оппозиция#Фейк#Алина Ясинская#Государственная измена
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