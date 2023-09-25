Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* доставили в омскую исправительную колонию № 6

По его информации, тот совершил какой-то проступок за короткое время пребывания в омском СИЗО-1. Адвокаты в ближайшее время будут выяснять обстоятельства этой ситуации. До этого политик находился в московском СИЗО «Водник». Его этапировали утром 4 сентября, рассказал адвокат. До прибытия в Омск он пребывал в СИЗО-1 города Самара, пензенском и челябинском изоляторе.