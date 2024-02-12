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иллюстрация

Помогал Украине. Омича-террориста отправили в колонию за диверсию и госизмену

12 февраля 2024, 11:51
Фото: Город55
иллюстрация

Молодого омича-террориста отправили в колонию за диверсию и помощь Украине

Парень будет отбывать наказание в строгом режиме.

Сотрудники следственного отделения омского управления ФСБ возбудили и расследовали уголовное дело по поводу диверсии. Фигурантом стал 22-летний омич. Подробности истории рассматривали во втором Восточном окружном военном суде в Новосибирске.

Молодой человек придерживался нацистской идеологии и был членом группировки «Легион Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация). В мае прошлого года он поджег железнодорожный шкаф на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги.

Украинцы также поручили ему разведать территорию военных частей Минобороны РФ. Реализовать все планы омичу не удалось, поскольку его задержали через месяц после поджога.

Парня признали виновным в диверсии, участии в террористической организации и госизмене. Его приговорили к 16 года заключения в колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме, рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Отметим, что это не первый поджог на железнодорожной станции. Перед новым годом, в первый месяц зимы, молодой диверсант устроил поджог релейного шкафа. Это случилось у станции «Омск-Северный». Его также курировали украинцы, рассказали в правоохранительных органах Городу55. Оказалось позднее, что к диверсии причастен подросток. Есть информация, что он вырос в неблагополучной семье. Ему пообещали через мессенджер деньги.

По наводке проукраинской организации. Стали известны подробности диверсии в Омске
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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Поджог#Новости#Терроризм#УФСБ Омской области#Диверсия#Алина Ясинская#Госизмена#Государственная измена
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