Помогал Украине. Омича-террориста отправили в колонию за диверсию и госизмену

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Сотрудники следственного отделения омского управления ФСБ возбудили и расследовали уголовное дело по поводу диверсии. Фигурантом стал 22-летний омич. Подробности истории рассматривали во втором Восточном окружном военном суде в Новосибирске.
Молодой человек придерживался нацистской идеологии и был членом группировки «Легион Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация). В мае прошлого года он поджег железнодорожный шкаф на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги.
Украинцы также поручили ему разведать территорию военных частей Минобороны РФ. Реализовать все планы омичу не удалось, поскольку его задержали через месяц после поджога.
Парня признали виновным в диверсии, участии в террористической организации и госизмене. Его приговорили к 16 года заключения в колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме, рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.
Отметим, что это не первый поджог на железнодорожной станции. Перед новым годом, в первый месяц зимы, молодой диверсант устроил поджог релейного шкафа. Это случилось у станции «Омск-Северный». Его также курировали украинцы, рассказали в правоохранительных органах Городу55. Оказалось позднее, что к диверсии причастен подросток. Есть информация, что он вырос в неблагополучной семье. Ему пообещали через мессенджер деньги.