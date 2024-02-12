Помогал Украине. Омича-террориста отправили в колонию за диверсию и госизмену

Отметим, что это не первый поджог на железнодорожной станции. Перед новым годом, в первый месяц зимы, молодой диверсант устроил поджог релейного шкафа. Это случилось у станции «Омск-Северный». Его также курировали украинцы, рассказали в правоохранительных органах Городу55. Оказалось позднее, что к диверсии причастен подросток. Есть информация, что он вырос в неблагополучной семье. Ему пообещали через мессенджер деньги.