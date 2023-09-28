«Накинули 15 суток». Кара-Мурзе* продлили пребывание в ШИЗО в омской колонии

Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года и предъявили обвинения по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии), ст. 284.1 (деятельность «нежелательной организации») и ст. 275 (государственная измена). Политика признали виновным. Подсудимого приговорили к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.