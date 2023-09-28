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«Накинули 15 суток». Кара-Мурзе* продлили пребывание в ШИЗО в омской колонии

28 сентября 2023, 11:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

Владимиру Кара-Мурзе на 15 суток продлили пребывание в ШИЗО в омской колонии

Оппозиционный политик содержится в исправительной колонии № 6. Подсудимому назначили наказание в виде 25 лет заключения.

Заключенному политику Владимиру Кара-Мурзе продлили содержание в штрафном изоляторе на 15 суток. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщила жена политика Евгения в социальных сетях.

«Володя не успел выйти из ШИЗО — и ему накинули еще 15 суток», — написала Евгения Кара-Мурза.

Оппозиционный политик содержится в исправительной колонии № 6.

Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года и предъявили обвинения по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии), ст. 284.1 (деятельность «нежелательной организации») и ст. 275 (государственная измена). Политика признали виновным. Подсудимого приговорили к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

*Признан Минюстом в РФ иностранным агентом.

Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* доставили в омскую исправительную колонию № 6
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#Политика#Общество#Омск#Социальные сети#Арест#Лишение свободы#Исправительная колония#Владимир Кара-Мурза#Евгений Игишев#Государственная измена
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