Омича, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, арестовали на два месяца

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Омича, обвиняемого в шпионаже в пользу Германии, отправили в СИЗО до 8 августа, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска. Он обвиняется в государственной измене.
«По версии следствия, обвиняемый установил контакт с представителем Федеративной Республики Германия для передачи сведений в военной области в обмен на помощь в получении им немецкого гражданства», — рассказали в пресс-службе суда.
О задержании сотрудника одного из омских оборонных предприятий стало известно в минувшую пятницу, 9 июня.