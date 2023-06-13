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Омича, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, арестовали на два месяца

13 июня 2023, 08:50
Фото: 1MI
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Сотрудника одного из оборонных предприятий обвиняют в передаче данных иностранному государству в обмен на получение гражданства.

Омича, обвиняемого в шпионаже в пользу Германии, отправили в СИЗО до 8 августа, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска. Он обвиняется в государственной измене.

«По версии следствия, обвиняемый установил контакт с представителем Федеративной Республики Германия для передачи сведений в военной области в обмен на помощь в получении им немецкого гражданства», — рассказали в пресс-службе суда.

О задержании сотрудника одного из омских оборонных предприятий стало известно в минувшую пятницу, 9 июня.

Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
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#Суд#Уголовное дело#Шпионаж#Шпион#Государственная измена#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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