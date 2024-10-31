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Гидрометцентр РФ

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2024
Теплее, чем раньше. Гидрометцентр РФ поделился прогнозом на ноябрь в Омской области
31 октября, 07:30
Зной уходит. Июль в Омской области станет очень дождливым месяцем
1 июля, 11:13
Будет очень плохо. В Гидрометцентре РФ заявили об экстремальной жаре в Омской области
22 июня, 10:37
Переплываем лужи. Омичей ждет сильнейшее потепление до +2 градусов на выходных
Синоптики спрогнозировали также, когда в регионе спадут ночные заморозки.
12 марта, 07:02
2023
Синоптики рассказали, насколько омская погода в сентябре будет отличаться от нормы
Гидрометеорологический центр РФ представил прогноз средней месячной температуры воздуха и среднего количества осадков в регионе.
1 сентября 2023, 12:57
Месяц пекла. Гидрометцентр РФ сообщил об аномальной июньской жаре в Омской области
1 июня 2023, 05:17

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