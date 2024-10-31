Теплее, чем раньше. Гидрометцентр РФ поделился прогнозом на ноябрь в Омской области

Судя по графикам, средняя месячная температура в Уральском и Сибирском федеральных округах, а также на юге Дальневосточного федерального округа окажется на 1 градус выше многолетних значений. Это может говорить о глобальном потеплении, однако в остальных регионах РФ температура не превысит пределы нормы. Возможно, изменение климата начинает оказывать все более заметное влияние на привычные погодные условия. Глобальные процессы влияют на локальные климатические особенности, вызывая неожиданные температурные колебания. Потепление может сказаться на повседневной жизни омичей.