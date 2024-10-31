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Posted 31 октября, 07:30

Published 31 октября, 07:30

Modified 31 октября, 07:39

Updated 31 октября, 07:39

Ноябрь в Омской области будет теплее, чем в прошлом году

Теплее, чем раньше. Гидрометцентр РФ поделился прогнозом на ноябрь в Омской области

31 октября 2024, 07:30
Фото: 1MI.

Ноябрь в Омской области будет теплее, чем в прошлом году

Температура в регионе ожидается выше, чем в прошлые года.

Гидрометцентр России представил свежий прогноз аномалий температуры и осадков для различных регионов страны на ноябрь 2024 года. По данным синоптиков, этой осенью омичей ждет погода теплее, чем это было в прошлые годы. Предполагается, что средние показатели температуры превысят обычную норму.

Судя по графикам, средняя месячная температура в Уральском и Сибирском федеральных округах, а также на юге Дальневосточного федерального округа окажется на 1 градус выше многолетних значений. Это может говорить о глобальном потеплении, однако в остальных регионах РФ температура не превысит пределы нормы. Возможно, изменение климата начинает оказывать все более заметное влияние на привычные погодные условия. Глобальные процессы влияют на локальные климатические особенности, вызывая неожиданные температурные колебания. Потепление может сказаться на повседневной жизни омичей.

Фото: Гидрометцентр России

Напомним, что в Омской области синоптики прогнозируют снежную и прохладную неделю. В Омске ожидается зимняя пора снегопадов. Регион накроет внушительным слоем снега. При этом температура воздуха ожидается комфортной. А в воскресенье и вовсе ожидается потепление.

Омскую область надолго накроют мощные снегопады
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Гидрометцентр РФ#Новости#Температура#Осадки#Прогноз
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