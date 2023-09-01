Синоптики рассказали, насколько омская погода в сентябре будет отличаться от нормы

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Средняя многолетняя температура воздуха в сентябре — +10,6 градусов. В этом году она не претерпит глобальных изменений и повысится лишь на 1,1 градус. В то время как в Кемерово, например, эта цифра составила 1,6.
Однако если температура изменится в пределах нормы, то месячное количество осадков значительно превысит ее. Средний многолетний показатель увеличится на 130%. То есть, привычные 29 мм поднимутся до 37,7 мм.
Стоит отметить, что всего в четырех регионах синоптики предсказывают настолько весомое увеличение: в Омской, Мурманской и Томской областях, а также в Поронайском районе Сахалинской области.