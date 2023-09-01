Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Иллюстрация

Синоптики рассказали, насколько омская погода в сентябре будет отличаться от нормы

1 сентября 2023, 12:57
Фото: 1MI
Иллюстрация
Гидрометеорологический центр РФ представил прогноз средней месячной температуры воздуха и среднего количества осадков в регионе.

Средняя многолетняя температура воздуха в сентябре — +10,6 градусов. В этом году она не претерпит глобальных изменений и повысится лишь на 1,1 градус. В то время как в Кемерово, например, эта цифра составила 1,6.

Однако если температура изменится в пределах нормы, то месячное количество осадков значительно превысит ее. Средний многолетний показатель увеличится на 130%. То есть, привычные 29 мм поднимутся до 37,7 мм.

Стоит отметить, что всего в четырех регионах синоптики предсказывают настолько весомое увеличение: в Омской, Мурманской и Томской областях, а также в Поронайском районе Сахалинской области.

Возможны чрезвычайные ситуации. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды
Узнать подробнее
#Погода#Омск#Омская область#Гидрометцентр РФ#Новости#Гидрометцентр#Осадки#Синоптики#Температура воздуха#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Волна увольнений накануне 1 сентября. С истфака ОмГУ массово уходят преподаватели
Сегодня, 08:13
Утки, праздник и носки. Как омичи открыли осенний сезон охоты
31 августа, 11:00
20 тысяч квадратных метров. Минприроды нашел в Омске очередную незаконную свалку
Сегодня, 10:10
Смотри в оба. На улице Серова у Ленинского рынка будет одностороннее движение
Сегодня, 05:48
Обошел воронежцев. Участок в Ленинском округе Омска получил предприниматель Баер
Сегодня, 11:32