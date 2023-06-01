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Месяц пекла. Гидрометцентр РФ сообщил об аномальной июньской жаре в Омской области

1 июня 2023, 05:17
Фото: Город55
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В июне температура воздуха в Омской области будет выше нормы

Согласно прогнозу синоптиков, воздух будет прогреваться на 1,4 градус выше нормы.

Гидрометцентр РФ опубликовал долгосрочный прогноз на предстоящий первый месяц лета. По информации синоптиков, июнь в Омской области будет достаточно жарким.

Средняя месячная температура воздуха в Сибирском федеральном округе будет на 1-1,5 градус выше среднемноголетних значений. А на территории Омской области в среднем ожидается +18 градусов, что на 1,4 градус выше нормы.

Средняя месячная температура находится путем сложения средней температуры за каждые сутки месяца и деления этой суммы на количество дней.

Как правило, днем в июне воздух прогревается до +20… +25, но бывает и похолодание до +10… +15. В ночное время среднее значение на термометре — +10…+15 градусов, однако порой температура может опускаться и до +1… +6.

По поводу осадков в июне гидрометцентр РФ сообщает следующее: в среднем на территории региона выпадет 55 мм осадков, что в принципе для первого месяца лета является нормой.

Добавим, что июнь считается самым солнечным месяцем в году. Солнечное сияние длится в первый месяц лета 317 часов. К слову, в ближайшие дни жителей региона ждет аномальная жара. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов.

Настоящее пекло. Омскую область накроет жара до +36
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Город#Погода#Погода в Омске#Осадки#Гидрометцентр РФ
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