Месяц пекла. Гидрометцентр РФ сообщил об аномальной июньской жаре в Омской области

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Гидрометцентр РФ опубликовал долгосрочный прогноз на предстоящий первый месяц лета. По информации синоптиков, июнь в Омской области будет достаточно жарким.
Средняя месячная температура воздуха в Сибирском федеральном округе будет на 1-1,5 градус выше среднемноголетних значений. А на территории Омской области в среднем ожидается +18 градусов, что на 1,4 градус выше нормы.
Средняя месячная температура находится путем сложения средней температуры за каждые сутки месяца и деления этой суммы на количество дней.
Как правило, днем в июне воздух прогревается до +20… +25, но бывает и похолодание до +10… +15. В ночное время среднее значение на термометре — +10…+15 градусов, однако порой температура может опускаться и до +1… +6.
По поводу осадков в июне гидрометцентр РФ сообщает следующее: в среднем на территории региона выпадет 55 мм осадков, что в принципе для первого месяца лета является нормой.
Добавим, что июнь считается самым солнечным месяцем в году. Солнечное сияние длится в первый месяц лета 317 часов. К слову, в ближайшие дни жителей региона ждет аномальная жара. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов.