Шантаж обнаженкой. Омичка вымогала у 19-летней родственницы 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
19-летяя омичка обратилась в полицию после шантажа со стороны незнакомого человека и слива ее интимных фотографий в интернет. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, потерпевшей писали с незнакомого номера и требовали 100 тысяч рублей, угрожая разослать друзьям интимные фото и опубликовать их в интернете.
После отказа в выплате денег, «собеседник» воплотил свою угрозу в жизнь. 19-летней девушке не оставалось ничего, как обратиться в полицию. Полицейские установили людей, которые могли получить доступ к странице потерпевшей. И среди них оказалась родственница — тетя супруга. Проверка реквизитов, на которые предлагалось перевести деньги, подтвердила причастность тети к шантажу.
Оказалось, что потерпевшая вместе с мужем жила у его тети и пользовалась телефоном хозяйки квартиры. С него она выходила в свои соцсети, этим и воспользовалась подозреваемая 29-летняя женщина, отыскав в переписке интимные фото и видео.
В отношении омички уже возбудили уголовное дело по статье «вымогательство». Теперь подозреваемой грозит до 4 лет лишения свободы.