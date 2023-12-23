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Шантаж обнаженкой. Омичка вымогала у 19-летней родственницы 100 тысяч рублей

23 декабря 2023, 05:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка шантажировала 19-летнюю родственницу рассылкой интимных фото

Женщине, ставшей фигуранткой уголовного дела, грозит до 4 лет лишения свободы.

19-летяя омичка обратилась в полицию после шантажа со стороны незнакомого человека и слива ее интимных фотографий в интернет. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, потерпевшей писали с незнакомого номера и требовали 100 тысяч рублей, угрожая разослать друзьям интимные фото и опубликовать их в интернете.

После отказа в выплате денег, «собеседник» воплотил свою угрозу в жизнь. 19-летней девушке не оставалось ничего, как обратиться в полицию. Полицейские установили людей, которые могли получить доступ к странице потерпевшей. И среди них оказалась родственница — тетя супруга. Проверка реквизитов, на которые предлагалось перевести деньги, подтвердила причастность тети к шантажу.

Оказалось, что потерпевшая вместе с мужем жила у его тети и пользовалась телефоном хозяйки квартиры. С него она выходила в свои соцсети, этим и воспользовалась подозреваемая 29-летняя женщина, отыскав в переписке интимные фото и видео.

В отношении омички уже возбудили уголовное дело по статье «вымогательство». Теперь подозреваемой грозит до 4 лет лишения свободы.

Любовь по сети. Осетинец просил у омичек интимные фото для шантажа
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#Происшествия#Полиция#Омск#Уголовное дело#Новости#Фотография#Вымогательство#Шантаж#Юлия Истомина
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