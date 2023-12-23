Шантаж обнаженкой. Омичка вымогала у 19-летней родственницы 100 тысяч рублей

После отказа в выплате денег, «собеседник» воплотил свою угрозу в жизнь. 19-летней девушке не оставалось ничего, как обратиться в полицию. Полицейские установили людей, которые могли получить доступ к странице потерпевшей. И среди них оказалась родственница — тетя супруга. Проверка реквизитов, на которые предлагалось перевести деньги, подтвердила причастность тети к шантажу.