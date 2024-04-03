Фотоохота. Инспектор охраны животного мира заснял редкого хищника Омской области

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Причин тому несколько: во-первых, рысь — одиночное животное. Во-вторых — ночное. И в-третьих — мало кто в лесу смотрит наверх, в самую глубину крон деревьев. Но, как рассказали в пресс-службе Управления по охране животного мира, рыси очень охотно по ним перемещаются.
Как отметили специалисты управления, это еще связано с тем, что рыси — засадные охотники: жертву они редко преследуют, хоть и бегают достаточно быстро: выносливости дикой кошки хватает на 60-80 метров. Тем более у рыси еще и превосходный «камуфляж»: окрас особи зависит от района обитания.
Но — от камеры опытного инспектора не может скрыться даже изощренный охотник:
В Омской области этого хищника можно найти в лесистых районах севера региона: Тарском, Седельниковском, Тюкалинском и других.