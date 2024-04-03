Фотоохота. Инспектор охраны животного мира заснял редкого хищника Омской области

Как отметили специалисты управления, это еще связано с тем, что рыси — засадные охотники: жертву они редко преследуют, хоть и бегают достаточно быстро: выносливости дикой кошки хватает на 60-80 метров. Тем более у рыси еще и превосходный «камуфляж»: окрас особи зависит от района обитания.