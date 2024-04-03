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Фотоснимок инспектора

Фотоохота. Инспектор охраны животного мира заснял редкого хищника Омской области

3 апреля 2024, 06:57
Фото: БУ Управление по охране животного мира
Фотоснимок инспектора

В Омской области инспектор охраны животного мира сфотографировал редкого хищника

Хоть этот зверь и обитает на территории региона — преимущественно в северных районах, но увидеть рысь вживую и сфотографировать удается немногим.

Причин тому несколько: во-первых, рысь — одиночное животное. Во-вторых — ночное. И в-третьих — мало кто в лесу смотрит наверх, в самую глубину крон деревьев. Но, как рассказали в пресс-службе Управления по охране животного мира, рыси очень охотно по ним перемещаются.

Как отметили специалисты управления, это еще связано с тем, что рыси — засадные охотники: жертву они редко преследуют, хоть и бегают достаточно быстро: выносливости дикой кошки хватает на 60-80 метров. Тем более у рыси еще и превосходный «камуфляж»: окрас особи зависит от района обитания.

Но — от камеры опытного инспектора не может скрыться даже изощренный охотник:

Фотоснимки рыси в кроне березыФотоснимки рыси в кроне березы
Фотоснимки рыси в кроне березыФотоснимки рыси в кроне березы
Фотоснимки рыси в кроне березыФотоснимки рыси в кроне березы
Фотоснимки рыси в кроне березы
Фото: Пресс-служба Управления по охране животного мира

В Омской области этого хищника можно найти в лесистых районах севера региона: Тарском, Седельниковском, Тюкалинском и других.

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#Общество#Омск#Охота#Животные#Новости#Фотография#Рысь#Илья Скобин
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