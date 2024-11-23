gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 14:21

Published 23 ноября, 14:21

Modified 23 ноября, 14:21

Updated 23 ноября, 14:21

Летов, перестановки в «Авангарде» и отлов собак. Омск сегодня

Летов, перестановки в «Авангарде» и отлов собак. Омск сегодня

23 ноября 2024, 14:21
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске открылась выставка, посвященная 60-летию музыканта Егора Летова.

Экспозиция в музее «Искусство Омска» состоит из 60 снимков. Все они были сделаны на концерте «Гражданской обороны» в Новосибирске в 1999 году. Работы представил омский фотограф Андрей Кудрявцев. В день открытия выставки мероприятие посетили около двух сотен человек. Экспозиция будет работать в музее еще две недели.

«ГрОб-концерт». В Омске открылась выставка к 60-летию Егора Летова
Узнать подробнее

Новость №2. Из омского «Авангарда» уйдет и. о. генерального менеджера Евгений Забуга.

Отставку Забуги связывают со сменой руководства в клубе. В середине октября Совет директоров ХК «Авангард» возглавил зампред правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Ранее этот пост занимал Михаил Аверин, но он сложил полномочия 5 октября.

Таким образом в клубе собираются решить вопрос с крайне нестабильной игрой команды в нынешнем сезоне.

Из омского «Авангарда» уйдет и. о. генерального менеджера Евгений Забуга
Узнать подробнее

Новость № 3. В 2024 году на омских улицах отловили больше 2,5 тысяч бездомных собак и кошек.

В мэрии Городу55 рассказали, что с начала года на омских улицах отловили 2547 бездомных собак и кошек. В 2023 году количество особей составляло 3548. Отловом занимается «Муниципальный приют для животных»

Деньги на отлов выделяют из областного бюджета. В 2023 году сумма составила 26 млн, а в нынешнем — 28,5 млн.

В 2024 году на омских улицах отловили больше 2,5 тысяч бездомных собак и кошек
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Мэрия#Музей#Новосибирск#Собаки#Деньги#Бюджет#Выставка#Итоги#Кошки#Концерт#Фотография#Егор Летов#Гражданская оборона#Бездомные животные#Руководство#Клуб#Отлов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика