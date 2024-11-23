Летов, перестановки в «Авангарде» и отлов собак. Омск сегодня

Экспозиция в музее «Искусство Омска» состоит из 60 снимков. Все они были сделаны на концерте «Гражданской обороны» в Новосибирске в 1999 году. Работы представил омский фотограф Андрей Кудрявцев. В день открытия выставки мероприятие посетили около двух сотен человек. Экспозиция будет работать в музее еще две недели.