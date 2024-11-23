Летов, перестановки в «Авангарде» и отлов собак. Омск сегодня

Posted 23 ноября, 14:21
Published 23 ноября, 14:21
Modified 23 ноября, 14:21
Updated 23 ноября, 14:21
Новость № 1. В Омске открылась выставка, посвященная 60-летию музыканта Егора Летова.
Экспозиция в музее «Искусство Омска» состоит из 60 снимков. Все они были сделаны на концерте «Гражданской обороны» в Новосибирске в 1999 году. Работы представил омский фотограф Андрей Кудрявцев. В день открытия выставки мероприятие посетили около двух сотен человек. Экспозиция будет работать в музее еще две недели.
Новость №2. Из омского «Авангарда» уйдет и. о. генерального менеджера Евгений Забуга.
Отставку Забуги связывают со сменой руководства в клубе. В середине октября Совет директоров ХК «Авангард» возглавил зампред правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Ранее этот пост занимал Михаил Аверин, но он сложил полномочия 5 октября.
Таким образом в клубе собираются решить вопрос с крайне нестабильной игрой команды в нынешнем сезоне.
Новость № 3. В 2024 году на омских улицах отловили больше 2,5 тысяч бездомных собак и кошек.
В мэрии Городу55 рассказали, что с начала года на омских улицах отловили 2547 бездомных собак и кошек. В 2023 году количество особей составляло 3548. Отловом занимается «Муниципальный приют для животных»
Деньги на отлов выделяют из областного бюджета. В 2023 году сумма составила 26 млн, а в нынешнем — 28,5 млн.