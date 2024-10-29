Финансовая поддержка

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До 31 октября омичи могут подать заявки на грантовый конкурс ОНПЗ
29 октября, 10:00
Сентябрь
Заработали миллионы. Студенты из Омска «взломали» мир онлайн-покера с помощью ИИ
Омские студенты, создали программное обеспечение, которое позволило им построить многомиллионный бизнес в сфере онлайн-покера.
23 сентября, 05:47
«Газпром нефть» готова поддержать новые социальные проекты омичей
16 сентября, 07:00
Август
Российский индекс RSBI показал снижение деловой активности среднего и малого бизнеса
26 августа, 05:13

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