Омская область получила на ремонт образовательных учреждений 7 млрд рублей

Напомним, что всего на три ближайших года Омская область получила от государства 19,5 млрд рублей, эти деньги планируется потратить на развитие нацпроектов и строительство социальных и инфраструктурных объектов. Известно, что почти 2 млрд направится на модернизацию ЖКХ.