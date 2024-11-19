Омская область получила на ремонт образовательных учреждений 7 млрд рублей

Posted 19 ноября, 13:32
Published 19 ноября, 13:32
Modified 19 ноября, 13:32
Updated 19 ноября, 13:32
Омская область получила из федерального бюджета 7 млрд рублей на капитальный ремонт образовательных учреждений, деньги будут распределены на ближайшие три года. Губернатор Виталий Хоценко рассказал, что эти средства помогут обновить 71 школу, 16 детских садов и 9 зданий колледжей.
«Наша область вошла по стране в тройку регионов по количеству вновь отобранных социальных объектов», — добавил глава региона.
Напомним, что всего на три ближайших года Омская область получила от государства 19,5 млрд рублей, эти деньги планируется потратить на развитие нацпроектов и строительство социальных и инфраструктурных объектов. Известно, что почти 2 млрд направится на модернизацию ЖКХ.