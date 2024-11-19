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Posted 19 ноября, 13:32

Published 19 ноября, 13:32

Modified 19 ноября, 13:32

Updated 19 ноября, 13:32

Омская область получила на ремонт образовательных учреждений 7 млрд рублей

Омская область получила на ремонт образовательных учреждений 7 млрд рублей

19 ноября 2024, 13:32
Фото: 1MI.
На эти средства в регионе отремонтируют 71 школу, 16 детских садов и 9 зданий колледжей.

Омская область получила из федерального бюджета 7 млрд рублей на капитальный ремонт образовательных учреждений, деньги будут распределены на ближайшие три года. Губернатор Виталий Хоценко рассказал, что эти средства помогут обновить 71 школу, 16 детских садов и 9 зданий колледжей.

«Наша область вошла по стране в тройку регионов по количеству вновь отобранных социальных объектов», — добавил глава региона.

Напомним, что всего на три ближайших года Омская область получила от государства 19,5 млрд рублей, эти деньги планируется потратить на развитие нацпроектов и строительство социальных и инфраструктурных объектов. Известно, что почти 2 млрд направится на модернизацию ЖКХ.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Финансирование#Субсидии#Новости#Финансовая поддержка
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