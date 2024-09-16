«Газпром нефть» готова поддержать новые социальные проекты омичей

Posted 16 сентября, 07:00
Published 16 сентября, 07:00
Modified 16 сентября, 07:00
Updated 16 сентября, 07:00
Программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» начала прием заявок на получение грантов для реализации социальных проектов различной направленности: в области спорта, образования, культуры, а также экологии и благоустройства. Участие в грантовом конкурсе доступно как для некоммерческих организаций и бюджетных учреждений, так и для инициативных граждан Тарского района и Омска. Итоги конкурса будут подведены в феврале следующего года.
Как отметили организаторы конкурса «Родные города», единственным важным условием для победы проекта является его польза — как для общества, так и для конкретного населенного пункта. Однако и формальностями пренебрегать тоже не стоит: на подачу заявок участникам отводится чуть больше месяца, а их прием стартует уже 16 сентября. Заявить о своем участии можно на платформе «Родные города» — участников конкурса там ждут до 31 октября.
«Ключевой принцип наших социальных инвестиций — партнерство. Вместе с командами победителей грантового конкурса мы создаем проекты, которые нужны регионам деятельности „Газпром нефти“ и отвечают интересам и потребностям местных жителей. Через инструмент грантовой поддержки мы формируем комплексную систему устойчивого развития территорий, которая позволяет развивать эффективные общественно-значимые инициативы неравнодушных людей», — подчеркнула Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Примечательно, что потенциальные участники конкурса могут воспользоваться поддержкой экспертов социального проектирования: они помогут правильно заполнить заявление, а также оценят степень значимости и актуальность предложенного проекта. Кроме того, им предстоит заниматься не только оценкой проекта, но и их авторов: важно, чтобы опыт и компетенции заявителя соответствовали выбранному им направлению проекта.
В нашем регионе грантодателем выступает Омский НПЗ: в прошлом году нефтеперерабатывающий завод поддержал 12 проектов. Среди них наиболее популярными стали культурные и образовательные направления: так, например, при поддержке программы «Родные города» в Омске появилась мобильная арт-лаборатория, школа книжного блогера, а также различные выставки и лекции.
«В рамках программы „Родные города“ компании „Газпром нефть“ Омский НПЗ ежегодно поддерживается лучшие проекты в сфере образования, спорта, культуры. Благодаря многолетней системной работе улучшается качество жизни в регионе, создаются условия для развития творческой и научной среды. Наше предприятие в этом процессе выступает как полноценный социальный партнер, оказывая экспертную, волонтерскую и медийную поддержку», — рассказал Олег Белявский, генеральный директор Омского НПЗ.
За 11 лет существования программы поддержки подобных инициатив благодаря грантам компании «Газпром нефть» по всей России было реализовано порядка 1200 различных проектов — их суммарную стоимость оценивают на уровне 330 млн рублей. В этом году в жизнь было воплощено 110 различных инициатив.
«Вовлечение омичей в жизнь родного города — одна из актуальных задач для нас. И мы рады, что „Газпром нефть“ является нашим партнером в этом направлении. Благодаря грантовому конкурсу ежегодно мы получаем десятки полезных и эффективных инициатив, которые делают наш город событийно и визуально привлекательнее. Спортивные площадки, фестивали, творческие лаборатории — это и многое другое создано омичами с любовью и заботой о родном крае», — отметила Анастасия Терпугова, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области.