«Газпром нефть» готова поддержать новые социальные проекты омичей

Как отметили организаторы конкурса «Родные города», единственным важным условием для победы проекта является его польза — как для общества, так и для конкретного населенного пункта. Однако и формальностями пренебрегать тоже не стоит: на подачу заявок участникам отводится чуть больше месяца, а их прием стартует уже 16 сентября. Заявить о своем участии можно на платформе «Родные города» — участников конкурса там ждут до 31 октября.