В Омской области наградили женщин медалью «Материнская слава»

Posted 5 ноября, 12:03
Published 5 ноября, 12:03
Modified 5 ноября, 12:05
Updated 5 ноября, 12:05
В Омской области состоялась торжественная церемония вручения медали «Материнская слава», на которой 26 женщин удостоили этой награды за вклад в воспитание детей. Каждая из награжденных воспитала пять и более детей, и теперь они получат значительное финансовое пособие от государства.
Среди обладательниц медали «Материнская слава» можно встретить женщин из самых разных профессий. Это и две предпринимательницы, которые успешно совмещают бизнес с заботой о большом количестве детей, и пенсионерки, посвятившие свою жизнь семье. Также в списке награжденных — домохозяйки, сотрудники сельских администраций, уборщицы, учительница физкультуры, сторож, школьный повар, киномеханик, дерматовенеролог районной больницы, соцработница и кухонный работник.
С 1 января 2024 года обладатели медали «Материнская слава» смогут рассчитывать на существенное увеличение ежемесячной выплаты. Ранее сумма составляла 10 тысяч рублей, но теперь она вырастет в 2,5 раза и составит 25 тысяч рублей.
Напомним, что ранее в Законодательном собрании Омской области прошло пленарное заседание, на котором обсуждались предложения о запрете давления на беременных женщин с целью склонения к аборту. Депутаты большинством голосов поддержали рассмотрение соответствующего законопроекта и поправок к кодексу об административных правонарушениях.