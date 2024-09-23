Заработали миллионы. Студенты из Омска «взломали» мир онлайн-покера с помощью ИИ

Posted 23 сентября, 05:47
Published 23 сентября, 05:47
Modified 23 сентября, 05:51
Updated 23 сентября, 05:51
Город Омск неожиданно оказался в центре внимания международных медиа благодаря статье в американском издании Bloomberg. Журналисты обратили внимание на удивительную историю успеха группы молодых омичей, которые сумели превратить своё студенческое увлечение в процветающий бизнес в сфере ИИ.
История началась с группы студентов, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, искали способы развлечься и разнообразить своё времяпрепровождение. Вместо того чтобы играть в традиционные карточные игры, они придумали уникальную версию покера, где ставки делались не деньгами, а продуктами питания. Однако это невинное увлечение вскоре переросло в нечто более серьёзное и значительное.
Студенты быстро поняли, что их игра требует глубоких знаний в области математики, теории вероятностей и анализа данных. Это осознание побудило их углубиться в изучение более сложных математических концепций. Они обратились к своим преподавателям с просьбой о дополнительных лекциях по теории вероятностей, чтобы улучшить свои навыки. Для реализации своих амбициозных планов они также обратились за финансовой поддержкой к родителям. Ночами напролёт молодые люди работали над совершенствованием своих навыков и созданием программы, которая могла бы играть в онлайн-покер без их участия.
Постепенно их студенческое увлечение начало превращаться в серьёзный бизнес. В этот момент их заметил преподаватель московской бизнес-школы из Мичигана, который увидел в их проекте огромный потенциал и предложил свою помощь и инвестиции.
С получением финансовой поддержки и необходимого опыта, проект студентов вышел на новый уровень. Они разработали программное обеспечение, способное в реальном времени анализировать данные, предсказывать развитие игры и принимать решения о ставках в онлайн-покере.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с наймом на работу в нефтегазовую компанию. Житель Кировского округа в возрасте 32 лет обманул семерых жителей Омска, похитив около 1 миллиона рублей.