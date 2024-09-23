Заработали миллионы. Студенты из Омска «взломали» мир онлайн-покера с помощью ИИ

Студенты быстро поняли, что их игра требует глубоких знаний в области математики, теории вероятностей и анализа данных. Это осознание побудило их углубиться в изучение более сложных математических концепций. Они обратились к своим преподавателям с просьбой о дополнительных лекциях по теории вероятностей, чтобы улучшить свои навыки. Для реализации своих амбициозных планов они также обратились за финансовой поддержкой к родителям. Ночами напролёт молодые люди работали над совершенствованием своих навыков и созданием программы, которая могла бы играть в онлайн-покер без их участия.