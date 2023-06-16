В Омске фельдшера оштрафовали за нарушение неприкосновенности частной жизни пациентов

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Омский областной суд вынес приговор бывшему фельдшеру городской поликлиники № 3. Его обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни лица (ч. 2 ст. 137 УК РФ), получении взятки (ч.1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Изначально дело рассматривал Ленинский районный суд.
Как выяснилось, с 2021 по 2022 годы фельдшер терапевтического отделения поликлиники рассказывал знакомому бизнесмену об умерших пациентах и их родственниках. Предприниматель же занимался организацией похорон, сообщили в пресс-службе облсуда.
Через посредников медик также получил несколько вознаграждений в размере трех тыс рублей. Принимая взятки, фельдшер помогал пациентам перейти в статус временно нетрудоспособных. Для этого он вносил в документы ложную информацию о диагнозах обратившихся.
За это его признали виновным и оштрафовали на 200 тыс рублей. Сторона защиты не согласилась с данным решением Ленинского райсуда и подала апелляционную жалобу. Однако, рассмотрев детали уголовного дела, коллегия Омского областного суда оставила ранее вынесенный приговор без изменения.
До этого Город55 писал о медицинском работнике, который торговал препаратами для снятия похмелья. Это были достаточно сильные лекарства, без рецепта от врача их не выдавали. Но находчивый фельдшер одного из медучреждений организовал незаконный бизнес по продаже тех самых препаратов.