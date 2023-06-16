В Омске фельдшера оштрафовали за нарушение неприкосновенности частной жизни пациентов

До этого Город55 писал о медицинском работнике, который торговал препаратами для снятия похмелья. Это были достаточно сильные лекарства, без рецепта от врача их не выдавали. Но находчивый фельдшер одного из медучреждений организовал незаконный бизнес по продаже тех самых препаратов.