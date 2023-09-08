Прокуратура проверит жалобы жителей омской деревни на отсутствие туалета в ФАПе

В помещении нет туалета, что заставляет врача договариваться с местными жителями о посещении их уборных. Такие условия ставят под вопрос его дальнейшую работу в фельдшерском пункте даже несмотря на то, что он готов принимать жителей деревни и оказывать им первичную медико-санитарную помощь.