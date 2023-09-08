Прокуратура проверит жалобы жителей омской деревни на отсутствие туалета в ФАПе

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В редакцию Города55 обратилась жительница Омского района с жалобой на отсутствие элементарных удобств в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Березянка. Она рассказала, что ФАП находится в части многоквартирного одноэтажного дома, где присутствуют грубые нарушения санитарно-гигиенических требований.
В помещении нет туалета, что заставляет врача договариваться с местными жителями о посещении их уборных. Такие условия ставят под вопрос его дальнейшую работу в фельдшерском пункте даже несмотря на то, что он готов принимать жителей деревни и оказывать им первичную медико-санитарную помощь.
С просьбой изменить ситуацию жители неоднократно обращались к депутатам Омского сельского поселения, но получали лишь отписки. И даже после того, как Виталий Хоценко поручил министру здравоохранения Мураховскому разобраться с ситуацией, изменений не произошло.
«Сегодня, 6 сентября, Александр Мураховский сообщил, что вопрос с туалетом для врача ФАПа разрешен, а именно, с соседями многоквартирного частного дома достигнута договоренность о возможности использования туалета. О периодичности посещений врачом туалета и длительности его использования, в ответе ничего не говорится. Равно как и не говорится, с соседями каких жилых домов получилось договориться. Хотя и договариваться теперь не для кого, в пятницу фельдшер увольняется», — рассказала местная жительница.
После многочисленных сообщений СМИ прокуратура Омской области решила разобраться в ситуации и проверить ФАП на соблюдение законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в деятельности органов власти и местного самоуправления. Также после ее окончания будут приняты меры прокурорского реагирования.