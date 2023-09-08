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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:20

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Прокуратура проверит жалобы жителей омской деревни на отсутствие туалета в ФАПе

8 сентября 2023, 14:17
Фото: 1MI
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Поводом для организации проверки стали многочисленные жалобы в социальных сетях на состояние фельдшерско-акушерского пункта.

В редакцию Города55 обратилась жительница Омского района с жалобой на отсутствие элементарных удобств в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Березянка. Она рассказала, что ФАП находится в части многоквартирного одноэтажного дома, где присутствуют грубые нарушения санитарно-гигиенических требований.

В помещении нет туалета, что заставляет врача договариваться с местными жителями о посещении их уборных. Такие условия ставят под вопрос его дальнейшую работу в фельдшерском пункте даже несмотря на то, что он готов принимать жителей деревни и оказывать им первичную медико-санитарную помощь.

С просьбой изменить ситуацию жители неоднократно обращались к депутатам Омского сельского поселения, но получали лишь отписки. И даже после того, как Виталий Хоценко поручил министру здравоохранения Мураховскому разобраться с ситуацией, изменений не произошло.

«Сегодня, 6 сентября, Александр Мураховский сообщил, что вопрос с туалетом для врача ФАПа разрешен, а именно, с соседями многоквартирного частного дома достигнута договоренность о возможности использования туалета. О периодичности посещений врачом туалета и длительности его использования, в ответе ничего не говорится. Равно как и не говорится, с соседями каких жилых домов получилось договориться. Хотя и договариваться теперь не для кого, в пятницу фельдшер увольняется», — рассказала местная жительница.

После многочисленных сообщений СМИ прокуратура Омской области решила разобраться в ситуации и проверить ФАП на соблюдение законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в деятельности органов власти и местного самоуправления. Также после ее окончания будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушение#Новости#Фельдшер#Фельдшерско-акушерский пункт#Анастасия Баянова
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