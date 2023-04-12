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Неудачно поточил ножи. Фельдшер из Омского района спасла мужчину от потери крови

12 апреля 2023, 05:20
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Фельдшер скорой помощи Омского района спасла мужчину, чуть погибшего от потери крови

Пациент потерял около двух литров крови, давление упало до почти критических показателей — 40 на 20.

Фельдшер скорой помощи спасла мужчину, едва не погибшего от сильной кровопотери, сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе регионального минздрава.

В Омском районе местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил поточить ножи. В процессе нож сорвался, и лезвие угодило в крупный сосуд бедра. Мужчина потерял около двух литров крови, давление упало до почти критических показателей — 40 на 20. Фельдшер Анна Киселева перевязала рану, поставила капельницу с раствором плазмозаменителя, нормализовала давление.

После мужчину отвезли в больницу, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

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#Евгений Игишев#Медицина#Фельдшер#Фельдшер скорой помощи#Омский район#Общество#Происшествия#Омская область
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