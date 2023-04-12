Неудачно поточил ножи. Фельдшер из Омского района спасла мужчину от потери крови

В Омском районе местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил поточить ножи. В процессе нож сорвался, и лезвие угодило в крупный сосуд бедра. Мужчина потерял около двух литров крови, давление упало до почти критических показателей — 40 на 20. Фельдшер Анна Киселева перевязала рану, поставила капельницу с раствором плазмозаменителя, нормализовала давление.