Неудачно поточил ножи. Фельдшер из Омского района спасла мужчину от потери крови

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
Фельдшер скорой помощи спасла мужчину, едва не погибшего от сильной кровопотери, сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе регионального минздрава.
В Омском районе местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил поточить ножи. В процессе нож сорвался, и лезвие угодило в крупный сосуд бедра. Мужчина потерял около двух литров крови, давление упало до почти критических показателей — 40 на 20. Фельдшер Анна Киселева перевязала рану, поставила капельницу с раствором плазмозаменителя, нормализовала давление.
После мужчину отвезли в больницу, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
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