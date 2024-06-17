По объемам потребления. С 1 июля в Омской области изменятся тарифы на электроэнергию

Согласно таблице, опубликованной на сайте компании, тарифы будут разделены на три диапазона. Первый предназначен для граждан, которые тратят до 5029 кВт*ч в месяц, второй — для тех, кто укладывается в 5 030 — 9 375 кВт*ч в месяц, к третьему относятся все значения, превышающие 9 375 кВт*ч в месяц. Подробнее в таблице: