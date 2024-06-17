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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

С 1 июля для жителей Омской области изменятся тарифы на электроэнергию

По объемам потребления. С 1 июля в Омской области изменятся тарифы на электроэнергию

17 июня 2024, 14:29
Фото: 1MI

С 1 июля для жителей Омской области изменятся тарифы на электроэнергию

В омской энергосбытовой компании предупредили об изменении тарифов на электроэнергию, корректировки вступят в силу с 1 июля.

Жителей Омской области предупредили об изменении тарифов на электроэнергию, корректировки вступят в силу с 1 июля. Как рассказали в омской энергосбытовой компании, стоимость услуг будет зависеть от объема потребления.

Отмечается, что для среднестатистической семьи суммы в квитанциях вырастут незначительно, важно не забывать о своевременной передаче показаний электросчетчиков.

Согласно таблице, опубликованной на сайте компании, тарифы будут разделены на три диапазона. Первый предназначен для граждан, которые тратят до 5029 кВт*ч в месяц, второй — для тех, кто укладывается в 5 030 — 9 375 кВт*ч в месяц, к третьему относятся все значения, превышающие 9 375 кВт*ч в месяц. Подробнее в таблице:

Фото: omesc.ru
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Электричество#Электроэнергия#Новости#Электрооборудование#Стоимость#Электроприборы#Электроснабжение
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