По объемам потребления. С 1 июля в Омской области изменятся тарифы на электроэнергию

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Жителей Омской области предупредили об изменении тарифов на электроэнергию, корректировки вступят в силу с 1 июля. Как рассказали в омской энергосбытовой компании, стоимость услуг будет зависеть от объема потребления.
Отмечается, что для среднестатистической семьи суммы в квитанциях вырастут незначительно, важно не забывать о своевременной передаче показаний электросчетчиков.
Согласно таблице, опубликованной на сайте компании, тарифы будут разделены на три диапазона. Первый предназначен для граждан, которые тратят до 5029 кВт*ч в месяц, второй — для тех, кто укладывается в 5 030 — 9 375 кВт*ч в месяц, к третьему относятся все значения, превышающие 9 375 кВт*ч в месяц. Подробнее в таблице: