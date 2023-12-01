По поручению Хоценко райцентр в Омской области получил 29 млн на достройку катка

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Таврический район Омской области получил 29 млн рублей на завершение строительства хоккейного корта с искусственным льдом. Объект возводят на территории стадиона имени 30-летия Победы. Средства выделили по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко.
В данный момент готовность объекта составляет более 70%. Общая стоимость спортивного корта оценивается в 85 млн, из которых 29 млн — это средства из бюджета области, а 65 млн — из местного бюджета.
В настоящее время готово основание, металлоконструкции и тент. Рабочие монтируют сэндвич-панели, укладывают утеплитель. К корту подвели инженерные системы, ведутся работы по устройству электрооборудования. В декабре ожидают поставку бортов хоккейного корта.